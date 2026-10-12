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JUAN RAMÓN GÓMEZ Y GARIBALDI

Delincuentes robaron en una casa de La Blanqueada, donde estaba una mujer con un bebé; el hecho quedó registrado

El hecho ocurrió sobre las diez y media de la noche del sábado en una vivienda ubicada en Juan Ramón Gómez y Garibaldi. Los ladrones se llevaron dos tarjetas bancarias.

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Dos delincuentes ingresaron a robar en una casa en La Blanqueada, donde estaba una mujer con un bebé.

El hecho ocurrió sobre las diez y media de la noche del sábado en una vivienda ubicada en Juan Ramón Gómez y Garibaldi.

Los ladrones tantearon varias puertas de la cuadra para ingresar a robar a alguna casa.

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Finalmente, marcaron una y estuvieron casi tres minutos analizando cómo ingresar, según quedó registrado en una cámara de videovigilancia a la que accedió Subrayado.

Forzaron la abertura y entraron a la casa, donde había una mujer de 30 años con un bebé en la planta alta. Escuchó un golpe en la puerta de ingreso y vio a los dos hombres mientras revolvían todo adentro. La mujer les gritó y llamó a la Policía.

Los delincuentes lograron robar dos tarjetas bancarias y salieron corriendo de la casa, como también quedó registrado.

Los investigadores de la Zona Operacional II trabajan ahora con base en cámaras para dar con los delincuentes.

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