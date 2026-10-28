Abogado de víctima abuso sexual por parte de entrenador de fútbol dijo que la menor "tenía mucho miedo" de denunciar

Un hombre de 50 años, entrenador de fútbol femenino, fue imputado por abusar sexualmente de una alumna de 13 años en Artigas.

El abogado de la víctima, Juan Enrique Ferreira, detalló que el expediente ingresó al juzgado en el año 2024 por "menores en estado de vulnerabilidad".

"Se empezó a recabar evidencias, había otras menores que participaron como testigos, y sus familiares. También hubo una denuncia de un familiar de otra adolescente, que había tomado conocimiento de estos hechos, que son aberrantes", sostuvo el abogado.

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"La adolescente tenía mucho miedo, mucho temor a develarse la situación. En algún momento se toman medidas de prohibición de acercamiento, comunicación", agregó.

Sostuvo que el imputado "logró captar la voluntad de la víctima, que estaba en una situación de vulnerabilidad" y que "se aprovechó de esa situación dado su carácter de liderazgo por ser técnico".

La formalización fue por "la presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual en reiteración real con reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado, ambos agravados y todos en reiteración real entre sí y en reiteración real con reiterados delitos de promesa o retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos", informó la Fiscalía General.

La investigación continúa y en paralelo el hombre deberá aguardar en prisión preventiva, en principio, por 180 días.