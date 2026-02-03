Varios autos amanecieron con las cubiertas pinchadas en Punta del Este, señalan a tres jóvenes captados en cámaras

Vecinos y propietarios de varios autos estacionados en la parada 2 de la Mansa, en Punta del Este, se mostraron molestos e indignados este martes al encontrarse de mañana con las cubiertas de sus autos pinchadas.

Según contó una vecina del lugar al corresponsal de Subrayado Martín Corujo, en una cámara de seguridad de la zona se observa a tres jóvenes que durante la noche pincharon los neumáticos de los autos estacionados en una calle que desemboca en la playa.

Un vecino del lugar aseguró que es la primera vez que se encuentra con algo así, tras varias décadas de veranear en Punta del Este.

Temas de la nota autos

Punta del Este