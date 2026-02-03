Vecinos y propietarios de varios autos estacionados en la parada 2 de la Mansa, en Punta del Este, se mostraron molestos e indignados este martes al encontrarse de mañana con las cubiertas de sus autos pinchadas.
Varios autos amanecieron con las cubiertas pinchadas en Punta del Este, señalan a tres jóvenes captados en cámaras
Según contó una vecina, en las cámaras de seguridad de la zona, en la parada 2 de la Mansa, en Punta del Este, se observa a tres jóvenes que pinchas las cubiertas de los autos.
Según contó una vecina del lugar al corresponsal de Subrayado Martín Corujo, en una cámara de seguridad de la zona se observa a tres jóvenes que durante la noche pincharon los neumáticos de los autos estacionados en una calle que desemboca en la playa.
Un vecino del lugar aseguró que es la primera vez que se encuentra con algo así, tras varias décadas de veranear en Punta del Este.
Temas de la nota
Lo más visto
USO RESPONSABLE
UTE emitió recomendaciones ante la ola de calor: cuál es la temperatura exacta para el aire acondicionado y cuándo abrir la heladera
PROGRESO
Choque en ruta 5 dejó a un camionero atrapado en la cabina y falleció en el lugar
Un abatido y un herido
Abatido en ruta 1: video muestra el tiroteo entre delincuentes y el policía en intento de rapiña
EN LA RAMBLA DE MONTEVIDEO
Joven denuncia que un taxista le robó sus pertenencias: no le abrió la valija, aceleró y huyó del lugar
REDES SOCIALES
Dejá tu comentario