Varias calles cortadas en torno al estadio Centenario por el show de Shakira: mirá cuáles

Hay cambios en el tránsito en los alrededores del estadio Centenario por preparativos para el show de Shakira.

Por los espectáculos de Shakira en el estadio Centenario, que se realizarán este miércoles y jueves, la Intendencia de Montevideo dispuso cortes de tránsito y una zona de exclusión en los alrededores del estadio.

Desde la mañana, el tránsito quedó cortado en Benzano entre Ricaldoni y Cataluña, así como en Vidiella entre Ricaldoni y Benzano. Estas calles permanecerán cerradas con desvíos mientras se realizan los preparativos para el show.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/imtransito/status/1995854971468644680&partner=&hide_thread=false Por espectáculo de @shakira zona de exclusión en torno al Estadio Centenario.



Hoy corte en:

Benzano entre Ricaldoni y Cataluña.

Vidiella entre Ricaldoni y Benzano.

A las 16 h: Ricaldoni senda junto al Parque Batlle desde Av. Italia hasta Soca, incluye corte de… pic.twitter.com/Of5n5GEXT6 — Montevideo Tránsito (@imtransito) December 2, 2025 A partir de las 16 horas de este martes se suman nuevos cortes: Ricaldoni quedará cortada en la senda que bordea el Parque Batlle, desde Avenida Italia hasta Soca. Este cierre incluye también la interrupción del tránsito en Benzano y el acceso a Merola a la altura de la fuente luminosa.

Shakira ofrecerá los shows con entradas agotadas. Las autoridades recomiendan planificar los traslados con antelación y respetar las indicaciones de tránsito y seguridad.