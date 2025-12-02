RECIBÍ EL NEWSLETTER
Varias calles cortadas en torno al estadio Centenario por el show de Shakira: mirá cuáles

La Intendencia de Montevideo informó varios cortes de calle que comienzan a regir este martes.

Hay cambios en el tránsito en los alrededores del estadio Centenario por preparativos para el show de Shakira.

Desde la mañana, el tránsito quedó cortado en Benzano entre Ricaldoni y Cataluña, así como en Vidiella entre Ricaldoni y Benzano. Estas calles permanecerán cerradas con desvíos mientras se realizan los preparativos para el show.

A partir de las 16 horas de este martes se suman nuevos cortes: Ricaldoni quedará cortada en la senda que bordea el Parque Batlle, desde Avenida Italia hasta Soca. Este cierre incluye también la interrupción del tránsito en Benzano y el acceso a Merola a la altura de la fuente luminosa.

Shakira ofrecerá los shows con entradas agotadas. Las autoridades recomiendan planificar los traslados con antelación y respetar las indicaciones de tránsito y seguridad.

