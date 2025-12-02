Por los espectáculos de Shakira en el estadio Centenario, que se realizarán este miércoles y jueves, la Intendencia de Montevideo dispuso cortes de tránsito y una zona de exclusión en los alrededores del estadio.
Varias calles cortadas en torno al estadio Centenario por el show de Shakira: mirá cuáles
La Intendencia de Montevideo informó varios cortes de calle que comienzan a regir este martes.
Desde la mañana, el tránsito quedó cortado en Benzano entre Ricaldoni y Cataluña, así como en Vidiella entre Ricaldoni y Benzano. Estas calles permanecerán cerradas con desvíos mientras se realizan los preparativos para el show.
A partir de las 16 horas de este martes se suman nuevos cortes: Ricaldoni quedará cortada en la senda que bordea el Parque Batlle, desde Avenida Italia hasta Soca. Este cierre incluye también la interrupción del tránsito en Benzano y el acceso a Merola a la altura de la fuente luminosa.
Escuela en el estadio Centenario cerrará por el show de Shakira y alumnos deberán retirar viandas
Shakira ofrecerá los shows con entradas agotadas. Las autoridades recomiendan planificar los traslados con antelación y respetar las indicaciones de tránsito y seguridad.
