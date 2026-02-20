Noche de fiesta en el Centenario: Chayanne puso a bailar a 35.000 personas en su reencuentro con el público uruguayo

El Estadio Centenario vivió una fiesta anoche cuando, tras 10 años de ausencia en los escenarios uruguayos, Chayanne volvió a presentarse y puso a bailar a 35.000 espectadores.

Poco después de las 21 horas, Chayanne irrumpió en el escenario montado sobre la Tribuna América, la canción con la que abrió el show fue precisamente la que da nombre a su gira y último álbum: “Bailemos otra vez”, con una letra que hace referencia al reencuentro.

Lo que se estaba produciendo en ese mismo momento con su público uruguayo.

La energía del músico puertorriqueño, a sus 57 años, se mantiene casi inalterable y se sostuvo durante las dos horas del transcurso del show.

Para abrir, Chayanne eligió enganchar dos de sus temas más reconocidos, primero “Salomé. Luego, con una introducción de música disco de un tema de Michael Jackson, desplegó la primera coreografía junto al cuerpo de baile que le acompaña en escena y que va cambiando de vestuario a la par de Chayanne para interpretar el repertorio.

A continuación, todo el público de pie, bailó y cantó sus canciones hasta el cierre en el que se despidió en medio del rojo fuego de “Torero”.