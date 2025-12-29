Van más de 2.000 hectáreas afectadas por incendios en esta temporada; sur del país con nivel rojo por riesgo muy alto

Van más de 2.000 hectáreas afectadas por incendios en el país ante las altas temperaturas y la falta de lluvias en esta temporada. Durante el fin de semana, Bomberos trabajó en grandes incendios en la zona de La Coronilla y Cerro del Verdún en Minas, uno, y en Melilla el otro.

"Muchos focos a nivel de cantidad, sobre todo al sur del país, que es donde tenemos el riesgo de incendios más alto. Ninguno que haya demandado más de un día, dos días de trabajo en la liquidación, pero lo que demanda una gran disposición de recursos. No solo de la Dirección Nacional de Bomberos, sino de Cecoed e intendencias departamentales", dijo Sebastián Camejo, vocero de Bomberos.

Camejo también destacó la solidaridad de los vecinos cuando ocurren estos hechos. "La gente quiere ayudar, genera una situación de alerta, miedo y pánico en la ciudadanía", sostuvo y aclaró que es importante que la ciudadanía "no se exponga a riesgos para los que no están preparados".

Respecto al incendio de La Coronilla, Camejo explicó que está bajo control. "Muchas veces puede confundir a la ciudadanía o a los vecinos que ven llamas, ven puntos calientes, llamas de altitud en algunos sectores, entonces cuando Bomberos habla de que el fuego está controlado, quiere decir que se hizo una planificación y se crearon líneas de control, calles cortafuego, con maquinaria pesada, preplanificado, en el puesto de comando, con intermedio del Sinae".

Más del 90 % de los incendios son provocados por el accionar humano. Continúa vigente el decreto que pide precaución a la población y que prohíbe quemas, con excepciones de la cocción de alimentos en fogones en lugares debidamente autorizados.

Las colillas de cigarros son suficientes para iniciar un incendio, recuerdan desde Bomberos.

PRECAUCIONES BOMBEROS

Mapa con riesgo de incendio para este lunes en Uruguay: