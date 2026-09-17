Sindicato de El Correo hace un paro de 24 horas y se moviliza en Ciudad Vieja

El sindicato de funcionarios de El Correo realiza un paro de 24 horas este jueves con movilización desde Torre Ejecutiva, en plaza Independencia, hacia la sede del organismo en la calle Buenos Aires de Ciudad Vieja, lo que afecta el tránsito en la zona.

Paulo Rodríguez, dirigente del sindicato, dijo al programa Arriba Gente de Canal 10 que el paro obedece a la necesidad de incorporar persona. Aseguró que en los últimos años fueron muchos más los funcionarios que dejaron El Correo de los que ingresaron.

“En los últimos cinco años se fueron cerca de 410 compañeros y hasta ahora han entrado, en el mismo tiempo, 96”,dijo Rodríguez, y aseguró que esta situación afecta el funcionamiento de El Correo estatal.

El paro de este jueves implica que no habrá atención al público y que no habrá servicios en la casa central de Ciudad Vieja.