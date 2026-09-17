El conductor de un camión despistó y cayó desde un puente en las rutas 5 y 48, cerca de Las Piedras, departamento de Canelones. Ocurrió sobre las siete de la mañana de este jueves.
Camión cargado de frutas y verduras cayó de un puente en ruta 5: el conductor sufrió heridas
El vuelco se produjo en las rutas 5 y 48, cerca de Las Piedras, en Canelones. El conductor perdió el dominio y cayó hacia una rotonda.
Policía Caminera informó que el conductor circulaba por ruta 5, hacia el norte, y al pasar sobre el puente de ruta 48, chocó la baranda, perdió el dominio y cayó sobre la rotonda.
El conductor, único ocupante, de 40 años, resultó politraumatizado; de momento, debido a su diagnóstico médico, no le fue realizado el examen de alcoholemia, informó Caminera.
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El cargamento era de frutas y verduras.
En la mañana, permanece cortada la circulación por la rotonda debajo del puente.
De momento, Caminera no brindó más información.
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