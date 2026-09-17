RECIBÍ EL NEWSLETTER
homicidio en soriano

Un hombre de 29 años fue asesinado en Mercedes y el presunto autor se entregó ante la Policía

El homicidio ocurrió tras una discusión con otro hombre, quien terminó tomando un arma de fuego y disparándole.

Foto: Subrayado. Mercedes, Soriano.

Foto: Subrayado. Mercedes, Soriano.

Un hombre de 29 años fue asesinado de un disparo en el pecho, en el mediodía de este miércoles, en la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano. La escena fue en calle Santa Rita, entre Alegría y Sarandí.

Al llegar al lugar, la Policía encontró al hombre de 29 años con una herida de arma de fuego. Fue asistido y trasladado a un centro de salud, donde se confirmó su muerte.

Según la información recabada por la Policía, el crimen ocurrió tras una discusión con otro hombre, quien terminó tomando un arma de fuego y disparándole.

conductora sufrio politraumatismos graves tras despistar y volcar en ruta 21, proximo a mercedes
Seguí leyendo

Conductora sufrió politraumatismos graves tras despistar y volcar en ruta 21, próximo a Mercedes

Un hombre de 46 años se entregó ante la Policía y quedó detenido como principal sospechoso.

En el procedimiento fueron incautados dos vehículos y dos armas de fuego, además de otros elementos considerados de interés para la investigación.

Temas de la nota

Lo más visto

Robaban placas de yeso y azulejos del Hospital de Clínicas cuando fueron atrapados por la Policía y quedaron detenidos
MONTEVIDEO

Robaban placas de yeso y azulejos del Hospital de Clínicas cuando fueron atrapados por la Policía y quedaron detenidos
Rutas 5 y 48, las piedras

Camión cargado de frutas y verduras cayó de un puente en ruta 5: el conductor sufrió heridas
televisión

Apagón analógico: cómo saber si tu televisor dejará de funcionar, qué hacer y cuál es la única ciudad que no cambiará
RUTAS 11 Y 85

Choque entre dos autos en rutas de Canelones terminó con una mujer muerta en el lugar
MARCELO METEDIERA

Presidente de Unasev explicó los cambios a las reglas de preferencia en el tránsito propuestos por el gobierno

Te puede interesar

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Allanamiento en Brazo Oriental.
narcotráfico internacional

Incautan 300 kilos de pasta base en una casa en Brazo Oriental: hay cuatro detenidos
Vamos a tener un apagón logístico, alertó el intendente de Salto sobre las consecuencias de las lluvias que traerá El Niño. video
Carlos Albisu

"Vamos a tener un apagón logístico", alertó el intendente de Salto sobre las consecuencias de las lluvias que traerá El Niño
Foto: Subrayado. Mercedes, Soriano.
homicidio en soriano

Un hombre de 29 años fue asesinado en Mercedes y el presunto autor se entregó ante la Policía

Dejá tu comentario