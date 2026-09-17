Un hombre de 29 años fue asesinado de un disparo en el pecho, en el mediodía de este miércoles, en la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano. La escena fue en calle Santa Rita, entre Alegría y Sarandí.
Un hombre de 29 años fue asesinado en Mercedes y el presunto autor se entregó ante la Policía
El homicidio ocurrió tras una discusión con otro hombre, quien terminó tomando un arma de fuego y disparándole.
Al llegar al lugar, la Policía encontró al hombre de 29 años con una herida de arma de fuego. Fue asistido y trasladado a un centro de salud, donde se confirmó su muerte.
Según la información recabada por la Policía, el crimen ocurrió tras una discusión con otro hombre, quien terminó tomando un arma de fuego y disparándole.
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Un hombre de 46 años se entregó ante la Policía y quedó detenido como principal sospechoso.
En el procedimiento fueron incautados dos vehículos y dos armas de fuego, además de otros elementos considerados de interés para la investigación.
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