"Vamos a aumentar las edades de cobertura" de la vacuna contra el meningococo, adelantó la ministra de Salud

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, adelantó que la próxima semana se anunciarán más edades para la cobertura de la vacuna contra el meningococo.

“El día de la jornada de vacunación se vacunaron más de 15 mil adolescentes. Y ahora la Comisión Nacional Asesora de Vacunas se reunió y vamos a aumentar las edades de cobertura”, indicó. “Lo más probable es que sea hacia los más chicos”, añadió aunque sostuvo que aún no fue definido.

La jerarca recordó la importancia de que los niños sean vacunados.

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“A su vez, haciendo énfasis en que los niños de 2 meses, 4 meses, al año y 15 meses se den las dos vacunas que tenemos contra el meningococo”, agregó.

También aseguró que el gobierno garantizará que haya dosis para todos los niños que tienen cobertura.