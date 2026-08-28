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CRISTINA LUSTEMBERG

"Vamos a aumentar las edades de cobertura" de la vacuna contra el meningococo, adelantó la ministra de Salud

Las autoridades esperan hacer el anuncio la semana próxima. Lustemberg señaló que en la jornada de vacunación anterior concurrieron 15 mil adolescentes.

vacuna-meningococo

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, adelantó que la próxima semana se anunciarán más edades para la cobertura de la vacuna contra el meningococo.

“El día de la jornada de vacunación se vacunaron más de 15 mil adolescentes. Y ahora la Comisión Nacional Asesora de Vacunas se reunió y vamos a aumentar las edades de cobertura”, indicó. “Lo más probable es que sea hacia los más chicos”, añadió aunque sostuvo que aún no fue definido.

La jerarca recordó la importancia de que los niños sean vacunados.

Foto: Lorena Nachajón. Vacunación en el Sodre, Montevideo.
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Transcurre la vacunación contra el meningococo en todo el país para niños y adolescentes de 9 a 15 años

“A su vez, haciendo énfasis en que los niños de 2 meses, 4 meses, al año y 15 meses se den las dos vacunas que tenemos contra el meningococo”, agregó.

También aseguró que el gobierno garantizará que haya dosis para todos los niños que tienen cobertura.

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