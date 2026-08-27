Tormentas puntualmente fuertes hasta severas: Inumet actualizó la doble advertencia meteorológica

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) actualizó a las 18:00 horas la doble advertencia que emitió temprano este jueves. La próxima actualización es a las 20:00 horas. Lo previsto son tormentas puntualmente fuertes que pueden llegar a severas en algunos puntos.

Las tormentas "podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos fuertes y muy fuertes e intensa actividad eléctrica".

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Fraile Muerto, Getulio Vargas, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Río Branco y Toledo.

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Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Rincón y Vergara.

Paysandú: Casa Blanca.

Río Negro: Bellaco, El Ombú, Gartental, General Borges, Menafra, Tres Quintas, Villa María y Young.

Principales localidades bajo advertencia amarilla:

Cerro Largo: Arévalo, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Quebracho, Ramón Trigo, Tres Islas y Tupambaé.

Colonia: Agraciada y Nueva Palmira.

Durazno: Todo el departamento.

Flores: Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.

Florida: Capilla del Sauce, Cerro Chato, Goñi, Nico Pérez y Sarandí Grande.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Pirarajá y Zapicán.

Paysandú: Beisso, Chacras de Paysandú, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Guayabos, Guichón, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas y Porvenir.

Río Negro: Algorta, Fray Bentos, Grecco, Los Arrayanes, Nuevo Berlín, Paso de los mellizos y Sarandí de Navarro.

Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Cebollati, Chuy, La Coronilla, Lascano, Puimayen y San Luis Al Medio.

Soriano: Todo el departamento.

Tacuarembó: Achar, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, Las Toscas, Paso de los Toros, Piedra Sola, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.

Treinta y Tres: Cerro Chato, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, Maria Albina, Mendizábal, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Valentines y Villa Sara.