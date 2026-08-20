Comenzó este jueves la jornada nacional de vacunación contra el meningococo, organizada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para niños y adolescentes de 9 a 15 años en todo el país.
Transcurre la vacunación contra el meningococo en todo el país para niños y adolescentes de 9 a 15 años
La jornada nacional se realiza este jueves para niños y adolescentes de 9 a 15 años. En Montevideo y Canelones se requiere agenda previa, mientras que en el resto del país se vacuna sin necesidad de reservar turno.
En Montevideo y Canelones se habilitaron 15.000 cupos y la vacunación se realiza únicamente con agenda previa. En Montevideo, uno de los puntos habilitados es el Auditorio del Sodre, donde esta mañana funcionan seis puestos de vacunación. También se vacuna en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).
Para vacunarse en Montevideo y Canelones es necesario haber obtenido previamente un turno a través de la página web del MSP y concurrir con la cédula de identidad del niño o adolescente. Ahora, ya no hay cupos disponibles para estos dos departamentos
Hacen jornada de vacunación contra meningococo este jueves; mirá la lista de vacunatorios sin agenda en el interior
En los vacunatorios del resto del país, en cambio, la atención se realiza sin agenda previa.
Los niños de 2, 4 y 15 meses que reciben la vacuna MenB, así como los niños de 12 meses que reciben la vacuna MenFive, no necesitan agendarse.
La directora de Salud, Laura Llambí, había instado a las familias a llevar la cédula de los niños y adolescentes, ya que la vacuna será administrada de acuerdo con la agenda en Montevideo y Canelones.
La jerarca explicó que la agenda se irá actualizando y que regularmente se habilitarán nuevos cupos. Además, destacó que el ritmo de vacunación viene siendo bueno.
Vacunatorios en el interior
Treinta y Tres
- Lugar: Dirección Departamental de Salud (DDS), Manuel Meléndez 1024
- Horario: 10:00 a 14:00 h
Canelones
18 de Mayo
- Lugar: Centro de Salud 18 de Mayo, (Ruta 5 Vieja s/n esquina Solís y Novoa)
- Horario: 9:00 a 14:00 h
Santa Lucia
- Lugar: Centro Auxiliar Santa Lucia, Dr. Luis Alberto de Herrera s/n esq. Bolivia
- Horario: 9:00 a 14:00 h
Rivera
- Lugar: Plaza de comidas, Shopping Siñeriz
- Horario: 9:00 a 12:00 h y 13:00 a 16:00 h
Soriano
Mercedes
- Lugar: CP Mercedes (Sánchez y Cerrito)
- Horario: 9:00 a 15:00 h
Cardona
- Lugar: Sub-CP Hospital Cardona (Dr. Rogelio Sosa s/n, esquina Melchor Pacheco y Obes)
- Horario: 10:30 a 14:30 h
Dolores
- Lugar: Club Bella Vista,M (Grito de Asencio esquina Héctor Saavedra)
- Horario: 9:00 a 13:00 h
Rocha
- Lugar: Centro Ni Silencio Ni Tabú, ciudad de Rocha, (Mario Anda y Av. Liber Seregni, frente a la Terminal)
-
Horario: 10:00 a 18:00 h
Lascano
- Lugar: Hospital de Lascano,(Dr. Eudocio Viva esquina Ansina)
Horario: 15:00 a 18:00 h
Chuy
- Lugar: Unión de Pensionistas y Jubilados (UPJ), (Jorge Calvete Ayestaran 511)
- Horario: 15:00 a 18:00 h
Tacuarembó
- Lugar: Complejo Barrios Amorín, (Barrios Amorin esq. Rene Marino Rivero)
-
Horario: 10:00 a 19:00 h
- Lugar: Hospital San Gregorio (Yamandú Gamba 46)
-
Horario: 7:00 a 11:00 h
Paso de los Toros
- Lugar: Comta, (Gral. Leandro Gomez 353)
-
Horario: 12:30 a 16:00 h
- Lugar: Centro Periférico CP, (Berruti s/n esquina Monestier)
- Horario: 8:00 a 12:00 h
Flores
- Lugar: Dirección Departamental de Salud DDS, (18 de Julio 645)
-
Horario: 11:00 a 16:00 h
- Lugar: Policlínica Cruz Roja, (Baltazar Brum esquina Herrera)
- Horario: 11:00 a 16:00 h
Durazno
- Lugar: Chlaep (18 de julio 617)
- Horario: 8:00 a 13:00 h
- Lugar: Camedur(Herrera 942)
Horario: 13:00 a 17:00 h
- Lugar: Hospital (Maciel S/n esq 4 de octubre)
- Horario: 13:00 a 18:00 h
- Lugar: Cobusu(Instrucciones del Año XIII 244)
- Horario: 7:00 a 12:00 h
- Lugar: Sub-CP Sarandí del Yí (Dr. Héctor Pastrini 501)
- Horario: 8:30 a 13:30 h
Maldonado
- Lugar: Punta Shopping, local junto a Atención al Cliente, planta baja
- Horario: 11:00 a 19:00 h
San José
San José de Mayo
- Lugar: Gimnasio SAFA (Rincón y Asamblea)
- Horario: 9:00 a 17:00 h
Libertad
- Lugar: Club Asador (25 de Agosto 777)
- Horario: 9:00 a 13:00 h
Ciudad del Plata
- Lugar: Biblioteca (Ruta 1 vieja, km 26,200)
- Horario: 14:00 a 18:00 h
Lavalleja
- Lugar: Complejo Las Delicias, (Cno. Paso de las Piedras entre R 8 y Kennedy)
- Horario: 9:00 a 17:00 h
- Lugar: Casa de la Cultura (C. Gral. Juan Antonio Lavalleja 572)
- Horario: 9:00 a 17:00 h
Florida
- Lugar: Asociación Española (Independencia 669)
- Horario: 9:30 a 12:30 h
Paysandú
- Lugar: Paysandú Shopping Terminal, (Blvr. Gral. Artigas 770)
- Horario: 10:00 a 14:00 h
- Lugar: Centro Auxiliar de Guichón, ( Pedro Luis Guichón s/n esq Artigas)
- Horario: 13:00 a 17:30 h
Salto
(Por razones climáticas, la actividad se reprograma para el viernes 21/8)
- Lugar: Dirección Departamental de Salud, (Uruguay 364)
- Horario: 8:30 a 13:00 h
Colonia
Ombúes de Lavalle
- Lugar: Club de Leones (Zorrilla de San Martin 1073)
- Horario: 9:00 a 12:00 h
Nueva Helvecia
- Lugar: Hospital (18 de Julio 1592)
- Horario: 8:00 a 13:00 h
Artigas
- Lugar: Dirección Departamental de Salud (Garzón 272)
-
Horario: 11:00 a 19:00 h
- Lugar: Escuela y Liceo Pintadito (Ruta 30, km 4 / Av. Ángel Chaia 201)
- Horario: 12:00 a 14:00 h
Cerro Largo
- Lugar: Mucam (Av. Brasil 879)
- Horario: 9:00 a 15:00 h
Rio Negro
Fray Bentos
- Lugar: Centro de Barrio 2000 (República de Chile y Lawry)
- Horario: 8:00 a 13:00 h
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