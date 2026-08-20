Transcurre la vacunación contra el meningococo en todo el país para niños y adolescentes de 9 a 15 años

Foto: Lorena Nachajón. Fila a las 9:00 para la vacunación en el Sodre, Montevideo.

Comenzó este jueves la jornada nacional de vacunación contra el meningococo, organizada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para niños y adolescentes de 9 a 15 años en todo el país.

En Montevideo y Canelones se habilitaron 15.000 cupos y la vacunación se realiza únicamente con agenda previa. En Montevideo, uno de los puntos habilitados es el Auditorio del Sodre, donde esta mañana funcionan seis puestos de vacunación. También se vacuna en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).

Para vacunarse en Montevideo y Canelones es necesario haber obtenido previamente un turno a través de la página web del MSP y concurrir con la cédula de identidad del niño o adolescente. Ahora, ya no hay cupos disponibles para estos dos departamentos

Foto: Lorena Nachajón. Fila a las 9:00 para la vacunación en el Sodre, Montevideo.

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En los vacunatorios del resto del país, en cambio, la atención se realiza sin agenda previa.

Los niños de 2, 4 y 15 meses que reciben la vacuna MenB, así como los niños de 12 meses que reciben la vacuna MenFive, no necesitan agendarse.

La directora de Salud, Laura Llambí, había instado a las familias a llevar la cédula de los niños y adolescentes, ya que la vacuna será administrada de acuerdo con la agenda en Montevideo y Canelones.

La jerarca explicó que la agenda se irá actualizando y que regularmente se habilitarán nuevos cupos. Además, destacó que el ritmo de vacunación viene siendo bueno.

Vacunatorios en el interior

Treinta y Tres

Lugar: Dirección Departamental de Salud (DDS), Manuel Meléndez 1024

Dirección Departamental de Salud (DDS), Manuel Meléndez 1024 Horario: 10:00 a 14:00 h

Canelones

18 de Mayo

Lugar: Centro de Salud 18 de Mayo, (Ruta 5 Vieja s/n esquina Solís y Novoa)

Centro de Salud 18 de Mayo, (Ruta 5 Vieja s/n esquina Solís y Novoa) Horario: 9:00 a 14:00 h

Santa Lucia

Lugar: Centro Auxiliar Santa Lucia, Dr. Luis Alberto de Herrera s/n esq. Bolivia

Centro Auxiliar Santa Lucia, Dr. Luis Alberto de Herrera s/n esq. Bolivia Horario: 9:00 a 14:00 h

Rivera

Lugar: Plaza de comidas, Shopping Siñeriz

Plaza de comidas, Shopping Siñeriz Horario: 9:00 a 12:00 h y 13:00 a 16:00 h

Soriano

Mercedes

Lugar: CP Mercedes (Sánchez y Cerrito)

CP Mercedes (Sánchez y Cerrito) Horario: 9:00 a 15:00 h

Cardona

Lugar: Sub-CP Hospital Cardona (Dr. Rogelio Sosa s/n, esquina Melchor Pacheco y Obes)

Sub-CP Hospital Cardona (Dr. Rogelio Sosa s/n, esquina Melchor Pacheco y Obes) Horario: 10:30 a 14:30 h

Dolores

Lugar: Club Bella Vista,M (Grito de Asencio esquina Héctor Saavedra)

Club Bella Vista,M (Grito de Asencio esquina Héctor Saavedra) Horario: 9:00 a 13:00 h

Rocha

Lugar: Centro Ni Silencio Ni Tabú, ciudad de Rocha, (Mario Anda y Av. Liber Seregni, frente a la Terminal)

Centro Ni Silencio Ni Tabú, ciudad de Rocha, (Mario Anda y Av. Liber Seregni, frente a la Terminal) Horario: 10:00 a 18:00 h Lascano

Lugar: Hospital de Lascano, (Dr. Eudocio Viva esquina Ansina)

Hospital de Lascano, (Dr. Eudocio Viva esquina Ansina) Horario: 15:00 a 18:00 h Chuy

Lugar: Unión de Pensionistas y Jubilados (UPJ), (Jorge Calvete Ayestaran 511)

Unión de Pensionistas y Jubilados (UPJ), (Jorge Calvete Ayestaran 511) Horario: 15:00 a 18:00 h

Tacuarembó

Lugar: Complejo Barrios Amorín, (Barrios Amorin esq. Rene Marino Rivero)

Complejo Barrios Amorín, (Barrios Amorin esq. Rene Marino Rivero) Horario: 10:00 a 19:00 h

Lugar: Hospital San Gregorio (Yamandú Gamba 46)

Hospital San Gregorio (Yamandú Gamba 46) Horario: 7:00 a 11:00 h Paso de los Toros

Lugar: Comta, (Gral. Leandro Gomez 353)

Comta, (Gral. Leandro Gomez 353) Horario: 12:30 a 16:00 h

Lugar: Centro Periférico CP, (Berruti s/n esquina Monestier)

Centro Periférico CP, (Berruti s/n esquina Monestier) Horario: 8:00 a 12:00 h

Flores

Lugar: Dirección Departamental de Salud DDS, (18 de Julio 645)

Dirección Departamental de Salud DDS, (18 de Julio 645) Horario: 11:00 a 16:00 h

Lugar: Policlínica Cruz Roja, (Baltazar Brum esquina Herrera)

Policlínica Cruz Roja, (Baltazar Brum esquina Herrera) Horario: 11:00 a 16:00 h

Durazno

Lugar: Chlaep (18 de julio 617)

Chlaep (18 de julio 617) Horario: 8:00 a 13:00 h

Lugar: Camedur (Herrera 942)

Camedur (Herrera 942) Horario: 13:00 a 17:00 h

Lugar: Hospital (Maciel S/n esq 4 de octubre)

Hospital (Maciel S/n esq 4 de octubre) Horario: 13:00 a 18:00 h

Lugar: Cobusu (Instrucciones del Año XIII 244)

Cobusu (Instrucciones del Año XIII 244) Horario: 7:00 a 12:00 h

Lugar: Sub-CP Sarandí del Yí (Dr. Héctor Pastrini 501)

Sub-CP Sarandí del Yí (Dr. Héctor Pastrini 501) Horario: 8:30 a 13:30 h

Maldonado

Lugar: Punta Shopping, local junto a Atención al Cliente, planta baja

Punta Shopping, local junto a Atención al Cliente, planta baja Horario: 11:00 a 19:00 h

San José

San José de Mayo

Lugar: Gimnasio SAFA (Rincón y Asamblea)

Gimnasio SAFA (Rincón y Asamblea) Horario: 9:00 a 17:00 h

Libertad

Lugar: Club Asador (25 de Agosto 777)

Club Asador (25 de Agosto 777) Horario: 9:00 a 13:00 h

Ciudad del Plata

Lugar: Biblioteca (Ruta 1 vieja, km 26,200)

Biblioteca (Ruta 1 vieja, km 26,200) Horario: 14:00 a 18:00 h

Lavalleja

Lugar: Complejo Las Delicias, (Cno. Paso de las Piedras entre R 8 y Kennedy)

Complejo Las Delicias, (Cno. Paso de las Piedras entre R 8 y Kennedy) Horario: 9:00 a 17:00 h

Lugar: Casa de la Cultura (C. Gral. Juan Antonio Lavalleja 572)

Casa de la Cultura (C. Gral. Juan Antonio Lavalleja 572) Horario: 9:00 a 17:00 h

Florida

Lugar: Asociación Española (Independencia 669)

Asociación Española (Independencia 669) Horario: 9:30 a 12:30 h

Paysandú

Lugar: Paysandú Shopping Terminal, (Blvr. Gral. Artigas 770)

Paysandú Shopping Terminal, (Blvr. Gral. Artigas 770) Horario: 10:00 a 14:00 h

Lugar: Centro Auxiliar de Guichón, ( Pedro Luis Guichón s/n esq Artigas)

Centro Auxiliar de Guichón, ( Pedro Luis Guichón s/n esq Artigas) Horario: 13:00 a 17:30 h

Salto

(Por razones climáticas, la actividad se reprograma para el viernes 21/8)

Lugar: Dirección Departamental de Salud, (Uruguay 364)

Dirección Departamental de Salud, (Uruguay 364) Horario: 8:30 a 13:00 h

Colonia

Ombúes de Lavalle

Lugar: Club de Leones (Zorrilla de San Martin 1073)

Club de Leones (Zorrilla de San Martin 1073) Horario: 9:00 a 12:00 h

Nueva Helvecia

Lugar: Hospital (18 de Julio 1592)

Hospital (18 de Julio 1592) Horario: 8:00 a 13:00 h

Artigas

Lugar: Dirección Departamental de Salud (Garzón 272)

Dirección Departamental de Salud (Garzón 272) Horario: 11:00 a 19:00 h

Lugar: Escuela y Liceo Pintadito (Ruta 30, km 4 / Av. Ángel Chaia 201)

Escuela y Liceo Pintadito (Ruta 30, km 4 / Av. Ángel Chaia 201) Horario: 12:00 a 14:00 h

Cerro Largo

Lugar: Mucam (Av. Brasil 879)

Mucam (Av. Brasil 879) Horario: 9:00 a 15:00 h

Rio Negro

Fray Bentos