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VILLA ESPAÑOLA

Joven de 22 años caminaba por Ceuta y Larravide cuando le dispararon desde una moto

La víctima fue trasladada hasta el Hospital Pasteur. Recibió un disparo en la espalda. En la escena, la Policía encontró un proyectil sin detonar y un casquillo.

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Un joven de 22 años caminaba por Ceuta y Larravide, en el barrio Villa Española, cuando le dispararon por la espalda.

Los disparos los efectuaron desde una moto.

En la escena, la Policía encontró un proyectil sin detonar y un casquillo calibre 22.

Foto: Subrayado. Piedras Blancas, Montevideo.
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Fue trasladado por un patrullero al Hospital Pasteur.

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