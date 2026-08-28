Un joven de 22 años caminaba por Ceuta y Larravide, en el barrio Villa Española, cuando le dispararon por la espalda.
Joven de 22 años caminaba por Ceuta y Larravide cuando le dispararon desde una moto
La víctima fue trasladada hasta el Hospital Pasteur. Recibió un disparo en la espalda. En la escena, la Policía encontró un proyectil sin detonar y un casquillo.
Los disparos los efectuaron desde una moto.
En la escena, la Policía encontró un proyectil sin detonar y un casquillo calibre 22.
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Imputado como coautor de homicidio el hombre detenido por el crimen de una joven en Piedras Blancas
Fue trasladado por un patrullero al Hospital Pasteur.
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