Un adolescente de 17 años fue atacado a tiros desde un auto en el barrio Marconi.
Atacaron a tiros a un adolescente de 17 años en barrio Marconi y está grave; hay 23 casquillos en la escena
El adolescente fue encontrado tendido en la calle por un familiar y trasladado por un vehículo particular a un centro asistencial.
Resultó herido con arma de fuego en el pecho, con orificio de entrada, sin salida, y se encuentra grave.
Fue encontrado tendido en la calle por un familiar y lo trasladaron a policlínica de Capitán Tula en un vehículo particular y desde allí hacia el Hospital Pasteur.
Seguí leyendo
Quíntuple homicidio en el barrio El Monarca: imputaron a un adolescente de 17 años
En la escena, en Burgueño y Enrique Castro, hay 23 casquillos de bala, calibre 9 mm y 45 mm.
Temas de la nota
Lo más visto
ÚLTIMO ADIÓS AL NEGRO RADA
Emotiva despedida a Ruben Rada en el Cementerio del Norte con familia, amigos y público que acompañó el cortejo fúnebre
METEOROLOGÍA
Tormentas puntualmente fuertes hasta severas: Inumet actualizó la doble advertencia meteorológica
"NO ES UNA DECISIÓN LINEAL", DIJO CARDONA
Informe oficial indica aumento del PPI en los combustibles y en el precio de venta al público para setiembre
EN EL SALÓN DE LOS PASOS PERDIDOS
"Muriendo de plena": canto, pasos de baile y aplausos en el velorio de Rada
HASTA LAS 18:00
Dejá tu comentario