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BURGUEÑO Y ENRIQUE CASTRO

Atacaron a tiros a un adolescente de 17 años en barrio Marconi y está grave; hay 23 casquillos en la escena

El adolescente fue encontrado tendido en la calle por un familiar y trasladado por un vehículo particular a un centro asistencial.

Atacaron a balazos a un adolescente. Foto: Eugenia Esconamiglio.&nbsp;

Atacaron a balazos a un adolescente. Foto: Eugenia Esconamiglio. 

Un adolescente de 17 años fue atacado a tiros desde un auto en el barrio Marconi.

Resultó herido con arma de fuego en el pecho, con orificio de entrada, sin salida, y se encuentra grave.

Fue encontrado tendido en la calle por un familiar y lo trasladaron a policlínica de Capitán Tula en un vehículo particular y desde allí hacia el Hospital Pasteur.

Foto: Subrayado. Allanamientos en La Chancha en fin de aclarar el quíntuple homicidio de julio en El Monarca.
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Quíntuple homicidio en el barrio El Monarca: imputaron a un adolescente de 17 años

En la escena, en Burgueño y Enrique Castro, hay 23 casquillos de bala, calibre 9 mm y 45 mm.

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