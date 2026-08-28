Atacaron a tiros a un adolescente de 17 años en barrio Marconi y está grave; hay 23 casquillos en la escena

Atacaron a balazos a un adolescente. Foto: Eugenia Esconamiglio.

Un adolescente de 17 años fue atacado a tiros desde un auto en el barrio Marconi.

Resultó herido con arma de fuego en el pecho, con orificio de entrada, sin salida, y se encuentra grave.

Fue encontrado tendido en la calle por un familiar y lo trasladaron a policlínica de Capitán Tula en un vehículo particular y desde allí hacia el Hospital Pasteur.

En la escena, en Burgueño y Enrique Castro, hay 23 casquillos de bala, calibre 9 mm y 45 mm.

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