Valeria Ripoll: "Nosotros tenemos una única fórmula, el Frente Amplio tiene dos fórmulas"

“Para mi es muy preocupante la debilidad y la falta de liderazgo, la contradicción permanente, el no poder presentar un equipo económico. Estamos hablando de la conducción del país en los próximos cinco años, nos jugamos mucho”, apuntó.

“Para mi es lo que está sucediendo en estos últimos días y a mi me preocupa mucho. ¿Quién va a dirigir el país? ¿Quién dentro del Frente Amplio tiene liderazgo? No está Tabaré Vázquez, no está (Danilo) Astori, quienes siempre mantuvieron liderazgo. ¿A vos te parece que Orsi tiene liderazgo con lo que sucedió con (Gabriel) Odonne, con lo que pasa con Venezuela, con lo que pasa con el plebiscito de la seguridad social, que no puede expresarse libremente porque las mayorías dentro del Frente Amplio lo condicionan?”, cuestionó Ripoll, y luego apuntó al PIT-CNT.

“Nunca antes el movimiento sindical se animó a tanto. Hoy los dirigentes sindicales son candidatos, sin renunciar a su responsabilidad en el PIT-CNT. Eso es gravísimo. ¿Cómo van a hacer la campaña, utilizando los fueros de su sindicato? Tenemos el 90% de la dirigencia del PIT-CNT presentada para cargos de gobierno. ¿Quién manda dentro del Frente Amplio? ¿Quién dirige el Frente Amplio? ¿Nos va a gobernar el PIT-CNT o nos va a gobernar el Frente Amplio?”, concluyó.