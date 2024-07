Valeria Ripoll: "No voy a defender nunca lo que está mal y mucho menos si lo hace un compañero mío"

La ex dirigente del sindicato de funcionarios municipales destacó que el intendente Caram también denunció en su momento las irregularidades en el pago de horas extras, y agregó: “Está claro que no voy a justificar lo que está mal y por algo la justicia procesó, porque habían cosas que estaban mal. Yo no sé si la gente esperará hoy que porque estoy en el Partido Nacional yo diga otra cosa o me retracte de lo que dije, nunca, para nada. No voy a defender nunca lo que está mal y mucho menos si lo hace un compañero mío, más allá de que hoy ninguno de los dos está dentro del Partido Nacional, pero no me voy a desdecir para nada, y la Justicia termina confirmando que había cosas que se estaban haciendo mal, ¿por qué me retractaría?”