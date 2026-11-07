El papa León XIV visitará este sábado distintos puntos de Montevideo, por lo que habrá cortes de tránsito y desvíos en varias líneas de ómnibus.
Mirá los cortes de tránsito que habrá en Montevideo este sábado por la visita del papa León XIV
La circulación estará restringida en distintas zonas de la capital por las actividades que realizará León XIV en Casavalle, la Universidad Católica y el Estadio Centenario. También habrá desvíos de ómnibus y una zona de exclusión.
El primer corte ya está vigente en la calle Dr. Martirené, entre Leandro Gómez y Aparicio Saravia, en el barrio Casavalle. La restricción se mantendrá hasta el martes 10 inclusive, debido a la visita que el pontífice realizará a la zona a las 17:00.
Las líneas de ómnibus 149 y 158 desvían por San Martín y Orsini Bertani para retomar sus rutas habituales. Las líneas 328 y 396, en sentido hacia el Centro, circulan por Martirené, Leandro Gómez y San Martín.
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Luego de la actividad en Casavalle, León XIV se trasladará a la sede de la Universidad Católica, donde se reunirá con representantes del mundo de la educación católica. Para ese desplazamiento se cortará la circulación en 8 de Octubre, entre bulevar Artigas y avenida Centenario, a partir de las 17:00.
La última actividad de la jornada será en el Estadio Centenario, donde el papa encabezará una vigilia de oración desde las 19:00, ante miles de fieles.
El traslado desde la Universidad Católica será por Manuel Albo y avenida Italia. Por ese motivo, el Ministerio del Interior dispondrá una zona de exclusión entre avenida Ricaldoni y Cataluña, que regirá este sábado de 12:00 a 23:00.
La agenda del sábado
Desde las 10:00, León XIV celebra una misa en el parque París Londres, donde se espera la presencia de miles de fieles.
Después del mediodía se trasladará a Montevideo, adonde llegará sobre las 14:00.
A las 17:00 visitará Casavalle, donde mantendrá un encuentro con la comunidad en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.
A las 18:00 se trasladará a la Universidad Católica y, desde las 19:00, encabezará la vigilia en el Estadio Centenario.
El domingo, último día en Uruguay
La jornada del domingo se desarrollará en Florida, último destino de León XIV en Uruguay.
A las 8:00 partirá en auto hacia ese departamento. Durante el recorrido está previsto que se detenga en Juanicó, donde saludará a la comunidad católica y a los vecinos de esa localidad.
Luego continuará hacia Florida, donde a las 10:30 celebrará una misa en la plaza ubicada frente a la Catedral del Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.
El papa regresará directamente al Aeropuerto Internacional de Carrasco. Allí participará de una ceremonia prevista para las 15:10, que marcará el cierre de su visita a Uruguay, su primer destino en América Latina.
A las 15:30 partirá hacia Buenos Aires, donde continuará su misión en Argentina.
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