León XIV recibió la llave de la ciudad de manos del intendente de Montevideo, Mario Bergara

El papa León XIV recibió este viernes la llave de la ciudad de manos del intendente Mario Bergara, en una ceremonia que se realizó en el Cabildo de Montevideo.

Tras la ceremonia oficial de recibimiento en la Plaza Independencia, el pontífice se trasladó los 200 metros que separan la Puerta de la Ciudadela del Cabildo por calle Sarandí en el minipapamóvil, fabricado en el país por técnicos uruguayos.

Minutos antes de las 20 horas, León XIV llegó, entre ovaciones y aplausos del público que lo esperaba afuera, y fue recibido por el intendente Bergara, quien le entregó la llave de la ciudad de Montevideo.

Seguí leyendo Paysandú, Montevideo y Florida: la agenda del papa León XIV para sábado y domingo

La ceremonia fue seguida muy de cerca por el cardenal Daniel Sturla, mientras que las personas presentes vitoreaban: "León, León, León..." y aplaudían al papa. También, estuvieron autoridades de la Intendencia de Montevideo, ediles departamentales y alcaldes.

León XIV le retribuyó el gesto y le entregó una medalla al jefe comunal capitalino. Luego, firmó el libro de visitantes.

La llave de la ciudad es una pieza artesanal confeccionada en bronce con baño de níquel que se entrega como reconocimiento protocolar, en este caso, al jefe de Estado del Vaticano.