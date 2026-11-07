RECIBÍ EL NEWSLETTER
agenda

El papa llegó a Paysandú: así es la agenda de León XIV este sábado y domingo en Uruguay

El pontífice comienza su recorrido en el país este sábado con una misa en Paysandú. Luego visitará Casavalle, la Universidad Católica y el estadio Centenario. El domingo viajará a Florida y partirá rumbo a Argentina.

Imagen: transmisión oficial de la visita del papa en Uruguay.

Imagen: transmisión oficial de la visita del papa en Uruguay.

Foto: FocoUy. Papa León XIV parte desde la Nunciatura Apostólica en Montevideo este sábado, rumbo a Paysandú.

Foto: FocoUy. Papa León XIV parte desde la Nunciatura Apostólica en Montevideo este sábado, rumbo a Paysandú.

El papa León XIV comenzó este sábado su agenda en Uruguay. El avión que lo trasladó despegó del Aeropuerto de Carrasco a las 8:34 y aterrizó en Paysandú a las 9:38.

A las 10:00 celebrará una misa en el parque París Londres, donde se espera la presencia de miles de fieles.

Después del mediodía, se trasladará a Montevideo, adonde llegará sobre las 14:00. A las 17:00 visitará Casavalle, donde mantendrá un encuentro con la comunidad en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

papa leon xiv a religiosos: sostenganse unos a otros y permanezcan siempre en comunion con el sucesor de pedro
Seguí leyendo

Papa León XIV a religiosos: "Sosténganse unos a otros y permanezcan siempre en comunión con el sucesor de Pedro"

A las 18:00 se trasladará a la Universidad Católica para reunirse con representantes del mundo de la educación católica.

La última actividad de este sábado será en el estadio Centenario, donde encabezará la vigilia central de su visita ante miles de personas.

El domingo, último día en Uruguay

La jornada del domingo se desarrollará en Florida, último destino de León XIV en Uruguay.

A las 8:00 partirá en auto hacia ese departamento. Durante el recorrido está previsto que se detenga en Juanicó, donde saludará a la comunidad católica y a los vecinos de esa localidad.

Luego continuará hacia Florida, donde a las 10:30 celebrará una misa en la plaza ubicada frente a la Catedral del Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

El papa regresará directamente al Aeropuerto Internacional de Carrasco. Allí participará de una ceremonia prevista para las 15:10, que marcará el cierre de su visita a Uruguay, su primer destino en América Latina.

A las 15:30 partirá hacia Buenos Aires, donde continuará su misión en Argentina.

Temas de la nota

Lo más visto

Germán Coutinho está internado en un CTI de Montevideo tras sufrir un ACV
SE ECUENTRA ESTABLE

Germán Coutinho está internado en un CTI de Montevideo tras sufrir un ACV
testimonios de las víctimas

Delincuente redujo a una adolescente y un joven en su casa en Barrio Sur: disparó en el dormitorio y golpeó a uno
montevideo

Investigan la desaparición del cuerpo de una bebé en el Hospital Policial
SALÓN DE LOS PASOS PERDIDOS

Una corona de flores de "Familia Marset" llegó este jueves al velatorio de Gonzalo Moratorio
Mapa criminal

Marconi: asesinaron a uno de los referentes narcos del barrio y hubo disturbios durante varias horas

Te puede interesar

Imagen: transmisión oficial de la visita del papa en Uruguay.
león en uy: en vivo

El papa León XIV está en Paysandú donde dará su primera misa en América: miles de fieles esperan
Imagen: transmisión oficial de la visita del papa en Uruguay.
agenda

El papa llegó a Paysandú: así es la agenda de León XIV este sábado y domingo en Uruguay
Foto: Policía Caminera.
cerro largo

Un hombre murió y tres mujeres resultaron heridas tras el vuelco de un auto en ruta 26, cerca de Melo

Dejá tu comentario