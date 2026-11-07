El papa llegó a Paysandú: así es la agenda de León XIV este sábado y domingo en Uruguay

Foto: FocoUy. Papa León XIV parte desde la Nunciatura Apostólica en Montevideo este sábado, rumbo a Paysandú.

Imagen: transmisión oficial de la visita del papa en Uruguay.

El papa León XIV comenzó este sábado su agenda en Uruguay. El avión que lo trasladó despegó del Aeropuerto de Carrasco a las 8:34 y aterrizó en Paysandú a las 9:38.

A las 10:00 celebrará una misa en el parque París Londres, donde se espera la presencia de miles de fieles.

El papa León XIV está en Paysandú. Fue recibido por el intendente Nicolás Olivera y otras autoridades. El pontífice había partido a las 8:34 h del Aeropuerto de Carrasco y aterrizó en Paysandú a las 9:38 h. https://t.co/BmpxVnnKSq pic.twitter.com/PCcPcvvs4J

Después del mediodía, se trasladará a Montevideo, adonde llegará sobre las 14:00. A las 17:00 visitará Casavalle, donde mantendrá un encuentro con la comunidad en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

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A las 18:00 se trasladará a la Universidad Católica para reunirse con representantes del mundo de la educación católica.

La última actividad de este sábado será en el estadio Centenario, donde encabezará la vigilia central de su visita ante miles de personas.

El domingo, último día en Uruguay

La jornada del domingo se desarrollará en Florida, último destino de León XIV en Uruguay.

A las 8:00 partirá en auto hacia ese departamento. Durante el recorrido está previsto que se detenga en Juanicó, donde saludará a la comunidad católica y a los vecinos de esa localidad.

Luego continuará hacia Florida, donde a las 10:30 celebrará una misa en la plaza ubicada frente a la Catedral del Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

El papa regresará directamente al Aeropuerto Internacional de Carrasco. Allí participará de una ceremonia prevista para las 15:10, que marcará el cierre de su visita a Uruguay, su primer destino en América Latina.

A las 15:30 partirá hacia Buenos Aires, donde continuará su misión en Argentina.