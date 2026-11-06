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Investigan la desaparición del cuerpo de una bebé en el Hospital Policial

La bebé nació con prematurez extrema y murió. Cuando la empresa fúnebre fue a retirar el cuerpo para que sus padres pudieran despedirse, los funcionarios no lo encontraron.

 El cuerpo de una bebé prematura, fallecida en el Hospital Policial, no fue hallado.

Foto: Subrayado. Emergencia del Hospital Policial.

Foto: Subrayado. Emergencia del Hospital Policial.

Una bebé nació el lunes con prematurez extrema en el Hospital Policial en Montevideo. Debido a su condición, quedó internada en el CTI neonatal, donde murió. Luego, su cuerpo fue trasladado a la morgue del centro de salud.

El jueves, la empresa fúnebre debía retirar el cuerpo, que pesaba 400 gramos, para que sus padres pudieran despedirse. Sin embargo, cuando los funcionarios fueron a buscarlo, no lo encontraron.

Ante la situación, la Dirección Nacional de Sanidad Policial emitió un comunicado en el que calificó el episodio como una situación de "extrema gravedad" y confirmó que se inició una investigación policial urgente, además de una investigación administrativa, para esclarecer lo ocurrido.

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Las autoridades también se reunieron con la familia de la bebé.

En el comunicado, la institución expresó su pesar por el fallecimiento de la recién nacida y por la angustia que la desaparición de su cuerpo agrega al duelo de sus padres y familiares.

"La institución expresa su profundo pesar por el fallecimiento del bebé y lamenta profundamente la angustia que esta situación agrega al duelo de sus padres y familiares. Es nuestra prioridad esclarecer lo sucedido y brindar a la familia respuestas fundadas, con el respeto y la sensibilidad que esta situación merece", señala el texto.

Además, Sanidad Policial indicó que no adelantará hipótesis ni conclusiones mientras se desarrolla la investigación. El objetivo es determinar cómo desapareció el cuerpo y aplicar las sanciones que correspondan según la gravedad del hecho.

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