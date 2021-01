Vacunarse contra el Covid-19: cómo se agendará y cuáles serán los grupos prioritarios

El sistema seguirá el mismo criterio empleado para vacunar contra la gripe, peero esta vez dada la coyuntura será una logística mucbo más compleja.

Primero habrá que establecer toda la lista de subgrupos en orden de prioridades. Por el momento se conocen los primeros tres: personal de salud, adultos mayores y policías, militares y bomberos. El resto está en estos momentos en discusión.

Habrá un calendario establecido de antemano con grupos de riesgo. Durante un período determinado de tiempo, las personas deberán agendarse telefónicamente o por internet.

En ese sentido, se prevé el uso de un sistema informático que está en desarrollo y que permitirá agendar solo a aquellas personas que tengan prioridad para inmunizarse.

Raúl Bianchi, asesor de logística, comentó al diario El País cómo va a ser: “Se van a poder anotar solo ciertos grupos en cierta cantidad de tiempo, eso es lo que no va a dar lugar a errores. Y los grupos van a estar habilitados según sus números de cédula. Es decir, si alguien quiere anotarse para vacunarse y su cédula no corresponde a la de una persona en el grupo que se está vacunando, no va a poder agendarse”.

Por otra parte, el coordnador del grupo que trabaja en el sistema, explicó que los objetivos son tres: la primera prioridad es salvar vidas, la segunda disminuir la cantidad de enfermos y la tercera poner a la sociedad en movimiento.

Todavía se está elaborando la lista de gurpo problacionales prioriitarios. Como se sabe, el personal de la salud será el primero en vacunarse.

Personal de salud y adultos mayores, serán vacunados con Pfizer, que es la que tiene un mayor nivel de efectividad, y al resto, por ahora, con Sinovac. Por ahora esra son los sellos de vacuna con los que el gobierno uruguayo ha alcanzado acuerdo para suministro.

Graciela Pérez Sartori, inmunóloga y parte de este grupo de trabajo, señaló a El País: “Esta es la base con la que vamos determinando cuáles son los grupos prioritarios. Y la idea es vacunar primero a los trabajadores esenciales para evitar la mortalidad y a los que tienen factores de riesgo”.

En esta lista van a sumarse seguramente personal de los servicios de acompañantes, estudiantes de medicina y enfermería avanzados, que si bien no son trabajadores de los centros de salud sí suelen realizar prácticas en ellos.

La lista de trabajadores de la salud incluirá a unas 90.000 personas, 50.000 de los cuales están más expuestos .

Se trata de personal de CTI, urgencias y emergencias móviles, entre otros servicios. A su vez, hay 40.000 que no presentan un riesgo inminente de contraer el virus, y que serían inmunizados después.

El siguiente grupo de prioridad son los adultos mayores.

Se calcula que hay 25.000 en residenciales y se irá primero por ellos. Luego se irá por los otros 300.000 que superan esta edad pero viven en sus casas.

Sobre los residenciales, se estima que también serán vacunados allí mismo las personas que trabajan en estos centros.

En cuanto a si es posible que se vacune a otros mayores de 75 años en sus hogares, Píriz sostiene que aunque en un principio esto no esté sobre la mesa, dependerá de la cantidad de casos positivos de COVID-19 que se presenten en el futuro y de las vacunas que haya disponibles en cada momento.

La vacuna de Pfizer, que requiere un mantenimiento a temperatura de 70 grados bajo cero, presenta dificultades, en tanto que la vacuna china Sinovac -cuya logística es más sencilla- está contraindicada para adultos mayores.

La vacunación a domicilio en este grupo poblacional podría ser posible, aunque todavia no está definido este detalle del plan.

En tercer término la vacuna se le dará a los docentes, policías, bomberos y militares. En total se trata de 110.000 inmunizaciones más.

Aunque los asesores de la cartera aún analizan a quién se vacunará después , aún no hay una decisión tomada sobre el tema. Los transportistas son el grupo que actualmente está sobre la mesa de decisiones.