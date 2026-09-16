Vacunación contra el meningococo se extendió a liceos, Cecap y UTU, en campaña conjunta entre MSP y ANEP

Este miércoles comenzó la vacunación contra el meningococo en centros de educación media de todo el país. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, explicó la importancia de esta iniciativa.

Lo describió como "un hecho trascendental" y señaló que se consolida la estrategia de vacunación que comenzó en las escuelas y que ahora incorpora liceos, Cecap y UTU.

"Hoy estamos vacunando a todos los niñas, niños y adolescentes, entre 6 años y 15 años. Así que llegar a los lugares donde está la población adolescente, que a veces genera para las familias dificultad en el acceso es muy importante y estamos muy contentos de estar en este lugar", explicó Lustemberg.

Además, se refirió a la situación actual de la enfermedad en el país. "Le damos vigilancia diaria, hemos tenido 30 casos en lo que va del año y hemos tenido que lamentar ocho fallecimientos. Así que podemos decir que está en niveles de estancamiento, con respecto a lo que veníamos teniendo en los primeros días de julio, pero estamos muy atentos y sí exhortando a la ciudadanía".

El presidente del Codicen, Pablo Caggiani, se refirió al comienzo de la vacunación contra el meningococo en centros de educación media como parte "de un conjunto de acciones" con el MSP.

Si bien la campaña está pensada para la vacunación contra el meningococo, también se actualiza el carné de aquellos alumnos que tengan vacunas vencidas.

"Todo esto es siempre con previa autorización de la familia y en una articulación que hacen los directores departamentales de Salud con la Dirección de Salud del Codicen y las direcciones generales de Secundaria y UTU", añadió.

Este miércoles, unos 120 estudiantes del Liceo 37 de Flor de Maroñas recibieron la vacunación contra el meningococo.