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agenda para vacunar

Vacunación contra el meningococo: este lunes se habilitan 15.000 nuevos cupos en Montevideo y Canelones

La agenda se abrirá a las 12:30 y los cupos serán para la jornada nacional de vacunación del jueves 20 de agosto. En los otros departamentos no será necesario reservar hora.

Foto: FocoUy, archivo.

Foto: FocoUy, archivo.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) habilitará este lunes 15.000 nuevos cupos para vacunar contra el meningococo a niños y adolescentes de 9 a 15 años en Montevideo y Canelones.

La agenda quedará disponible desde las 12:30 a través de la página web del MSP. Serán 10.000 cupos para Montevideo y 5.000 para Canelones, los dos departamentos que registraron mayor demanda.

La vacunación se realizará este jueves 20 de agosto. En Montevideo funcionarán puestos en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y en el Auditorio Nacional del Sodre. En Canelones habrá 11 puestos de vacunación funcionando de forma simultánea.

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En los otros departamentos del país, la jornada nacional del jueves se realizará en los vacunatorios sin necesidad de agenda previa.

Además, desde la semana del 24 de agosto se ampliará la campaña de vacunación en las escuelas y también se extenderá a los liceos, debido a que la población objetivo comprende a niños y adolescentes de 9 a 15 años.

El MSP informó que en los primeros 15 días de la campaña, desde la apertura de la agenda digital, ya fueron vacunados más de 31.000 niños y adolescentes.

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