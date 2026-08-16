Jorge Bava no seguirá siendo el entrenador de Nacional: el club lo comunicará este domingo

Jorge Bava será cesado como entrenador de Nacional y la decisión será comunicada por el club este domingo, informó el periodista Martín Charquero en Punto penal (Canal 10).

La decisión se tomó pese a que, tras la derrota del fin de semana pasado ante Boston River por 2-1 , hubo una reunión de la directiva en la que se acordó que Bava continuaría al frente del equipo, incluso ante una eventual derrota frente a Racing.

Sin embargo, el panorama cambió luego del partido de este sábado en el Estadio Centenario y Bava no continuará. De momento, a las 10:55 de este domingo, el entrenador no ha sido notificado de la decisión.

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En paralelo, en estas horas, la directiva debe decidir quién será el nuevo DT y hay reunión urgente de directiva a las 15:00. Según adelantó Punto penal, los nombres que evalúa la directiva son los siguientes: Sebastián Abreu, Álvaro Gutiérrez, Diego Monarriz, Gustavo Munúa y, un directivo de Nacional, mencionó a Gustavo Costas.

Mientras tanto, los jugadores tienen previsto un entrenamiento para este lunes.

Séptimos en Anual y últimos en Clausura

Los albos se encuentran séptimos en la Tabla Anual y últimos en el Torneo Clausura. En la Anual suman 35 puntos, diez menos que Racing, que lidera con 45. Peñarol, con dos partidos menos jugados, tiene 43 unidades.

LOS NÚMEROS DE NACIONAL EN ESTE CAMPEONATO URUGUAYO pic.twitter.com/8S7Euy2tcO — Punto Penal (@Punto_Penal) August 16, 2026

Luego del partido de este sábado, donde Nacional perdió 2-0, directivos hablaron al término del partido. "Levantar la cabeza y mirar para adelante. Vamos a tomar medidas", dijo Javier Gomensoro.

La palabra de los directivos de Nacional a la salida del Estadio Centenario pic.twitter.com/MLZZ6O3f9j — Punto Penal (@Punto_Penal) August 16, 2026

Sebastián Coates —el capitán— y Camilo Cándido volverán a estar a la orden del futuro entrenador para el próximo partido que tendrán los tricolores: Progreso. Luego, el domingo 30 de agosto, tendrá lugar el clásico ante Peñarol.