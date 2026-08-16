RECIBÍ EL NEWSLETTER
crisis tricolor

Jorge Bava no seguirá siendo el entrenador de Nacional: el club lo comunicará este domingo

El ciclo de Jorge Bava llega a su fin tras la derrota ante Racing este sábado en el Centenario, en un momento en que Nacional lleva varios partidos sin ganar.

Foto: FocoUy. Jorge Bava deja de ser el técnico tricolor.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

Jorge Bava será cesado como entrenador de Nacional y la decisión será comunicada por el club este domingo, informó el periodista Martín Charquero en Punto penal (Canal 10).

Sin embargo, el panorama cambió luego del partido de este sábado en el Estadio Centenario y Bava no continuará. De momento, a las 10:55 de este domingo, el entrenador no ha sido notificado de la decisión.

racing le gano a nacional 2-0 en el estadio centenario y profundiza la crisis del tricolor
Seguí leyendo

Racing le ganó a Nacional 2-0 en el estadio Centenario y profundiza la crisis del tricolor

En paralelo, en estas horas, la directiva debe decidir quién será el nuevo DT y hay reunión urgente de directiva a las 15:00. Según adelantó Punto penal, los nombres que evalúa la directiva son los siguientes: Sebastián Abreu, Álvaro Gutiérrez, Diego Monarriz, Gustavo Munúa y, un directivo de Nacional, mencionó a Gustavo Costas.

Mientras tanto, los jugadores tienen previsto un entrenamiento para este lunes.

Séptimos en Anual y últimos en Clausura

Los albos se encuentran séptimos en la Tabla Anual y últimos en el Torneo Clausura. En la Anual suman 35 puntos, diez menos que Racing, que lidera con 45. Peñarol, con dos partidos menos jugados, tiene 43 unidades.

Luego del partido de este sábado, donde Nacional perdió 2-0, directivos hablaron al término del partido. "Levantar la cabeza y mirar para adelante. Vamos a tomar medidas", dijo Javier Gomensoro.

Sebastián Coates —el capitán— y Camilo Cándido volverán a estar a la orden del futuro entrenador para el próximo partido que tendrán los tricolores: Progreso. Luego, el domingo 30 de agosto, tendrá lugar el clásico ante Peñarol.

Temas de la nota

Lo más visto

Desarticularon puestos que vendían cigarrillos de contrabando en 8 Octubre e incautaron mercadería por casi $7 millones
DOS EMPLAZADOS

Desarticularon puestos que vendían cigarrillos de contrabando en 8 Octubre e incautaron mercadería por casi $7 millones
DURAZNO

Una motociclista de 54 años resultó lesionada tras choque frontal con un conductor que iba alcoholizado
nueva legislatura

Parlamento votó subsidios para 15 legisladores, entre ellos el de Raúl Sendic
PIDEN CUSTODIA Y SEGURIDAD

Vecinos de Rocha denuncian amenazas de muerte y reclaman seguridad ante liberación de los agresores
DESDE LA MADRUGADA DEL DOMINGO

Inumet emitió un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y precipitaciones copiosas

Te puede interesar

Foto: Subrayado.
ruta cortada

Un hombre murió y otras tres personas resultaron heridas graves tras accidente en ruta 19, cerca de Chuy
Foto: FocoUy. video
crisis tricolor

Jorge Bava no seguirá siendo el entrenador de Nacional: el club lo comunicará este domingo
Gran parte del país bajo advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
pronóstico

Gran parte del país bajo advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Dejá tu comentario