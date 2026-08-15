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DURAZNO

Una motociclista de 54 años resultó lesionada tras choque frontal con un conductor que iba alcoholizado

El siniestro de tránsito ocurrió sobre las 6 de la mañana de este sábado a la altura del kilómetro 170,500 de la ruta 14 en el departamento de Durazno.

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Una mujer de 54 años resultó lesionada en una pierna tras ser embestida por el conductor de una camioneta que manejaba alcoholizado.

El siniestro de tránsito ocurrió sobre las 6 de la mañana de este sábado a la altura del kilómetro 170,500 de la ruta 14 en el departamento de Durazno.

De acuerdo a la información aportada por Policía Caminera, la camioneta circulaba hacia el este por la ruta 14, cuando su conductor se cruzó de senda e impactó de frente contra la moto, que iba en sentido contrario.

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El control de alcoholemia al hombre de 39 años que manejaba la camioneta dio un resultado positivo de 1,79 gramos de alcohol por litro d sangre.

La motociclista fue diagnosticada con traumatismo de miembro inferior comprometido y fue derivada al sanatorio Camedur de Durazno.

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