Una mujer de 54 años resultó lesionada en una pierna tras ser embestida por el conductor de una camioneta que manejaba alcoholizado.
Una motociclista de 54 años resultó lesionada tras choque frontal con un conductor que iba alcoholizado
El siniestro de tránsito ocurrió sobre las 6 de la mañana de este sábado a la altura del kilómetro 170,500 de la ruta 14 en el departamento de Durazno.
El siniestro de tránsito ocurrió sobre las 6 de la mañana de este sábado a la altura del kilómetro 170,500 de la ruta 14 en el departamento de Durazno.
De acuerdo a la información aportada por Policía Caminera, la camioneta circulaba hacia el este por la ruta 14, cuando su conductor se cruzó de senda e impactó de frente contra la moto, que iba en sentido contrario.
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El control de alcoholemia al hombre de 39 años que manejaba la camioneta dio un resultado positivo de 1,79 gramos de alcohol por litro d sangre.
La motociclista fue diagnosticada con traumatismo de miembro inferior comprometido y fue derivada al sanatorio Camedur de Durazno.
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