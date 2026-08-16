Este domingo 16 de agosto la mañana se presenta fresca, con gradual aumento de nubosidad y humedad, señaló el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.
Domingo fresco, con aumento de nubosidad y lluvias aisladas en el norte, dice Nubel Cisneros
La mañana del domingo comenzó fresca y con aumento de nubosidad y humedad. Mirá cómo seguirá el tiempo durante la jornada.
Durante la tarde continuará el tiempo fresco a ligeramente templado, con abundante nubosidad. Las condiciones desmejorarán por el norte, donde se prevén lluvias aisladas.
Las temperaturas máximas previstas serán de 22 °C en el norte, 20 °C en el oeste, 19 °C en el sur y el este, y 17 °C en el área metropolitana.
Sábado ligeramente templado y fresco con temperaturas disfrutables; domingo y lunes se esperan lluvias
Mirá el detalle de temperaturas.
NORTE:
MÍN. 14 °C | MÁX. 22 °C
SUR:
MÍN. 14 °C | MÁX. 19 °C
ESTE:
MÍN. 14 °C | MÁX. 19 °C
OESTE:
MÍN. 12 °C | MÁX. 20 °C
ÁREA METROPOLITANA:
MÍN. 12 °C | MÁX. 17 °C
Cisneros adelantó que el lunes comenzará húmedo e inestable, con mucha nubosidad que generará tormentas y lluvias.
Durante la tarde continuará el tiempo inestable, con abundante nubosidad, tormentas y lluvias aisladas, aunque habrá períodos de mejoras parciales.
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