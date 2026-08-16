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ruta cortada

Un hombre murió y otras tres personas resultaron heridas graves tras accidente en ruta 19, cerca de Chuy

El accidente ocurrió en el kilómetro 3 de la ruta 19, próximo a la ciudad de Chuy. En la camioneta viajaban cuatro personas y uno de los ocupantes murió en el lugar.

Foto: Subrayado.

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Un hombre murió y otras tres personas resultaron heridas graves este domingo en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 3 de la ruta 19, próximo a la ciudad de Chuy, en Rocha.

Por causas que se investigan, una camioneta Renault Kangoo Passenger terminó volcada en una cuneta, contra una boca de tormenta.

En el vehículo viajaban cuatro personas. Uno de los ocupantes, un hombre, murió en el lugar, mientras que hubo tres lesionados graves, según supo Subrayado. Viajaban hacia Chuy, desde Villa 18 de Julio, ubicada al oeste.

La policía conductora del patrullero sufrió traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento.
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Foto: Subrayado.

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En el lugar trabajan efectivos de la Policía, Policía Científica, Bomberos y Policía Caminera. La ruta se encuentra cortada en ambos sentidos.

La ruta 19 permite ingresar a la ciudad de Chuy desde localidades ubicadas al oeste de la ciudad.

De momento, las autoridades no han brindado más información. En el transcurso de la jornada, Policía Caminera actualizará la información.

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