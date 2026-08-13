"Va a explotar toda": desalojan una escuela en Chuy tras amenazas a la directora y más autoridades

Foto: Subrayado. Bomberos descartó que haya artefactos explosivos y las clases serán retomadas en próximos horas.

Bomberos evacuó la Escuela N.° 107, ubicada en Chuy, tras el hallazgo de una carta que amenazaba con “explotar” el centro educativo y que también contiene amenazas hacia la directora, secretaria e inspectores.

El desalojo de los alumnos se realizó sobre las 11:40 de este jueves hacia el polideportivo existente en el predio lindero. Para las 12:30, Bomberos ya había realizado una inspección en toda la escuela y descartó la presencia de algún objeto sospechoso.

Las clases fueron suspendidas y serán retomadas en las próximas horas.

Seguí leyendo Comienza a restablecerse la energía eléctrica en Chuí tras cinco días sin servicio por el ciclón extratropical

El operativo se inició tras el hallazgo de la carta, que es de texto impreso, y que fue hallada dentro de un salón donde solo ingresan docentes, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

El texto expresa:

“Tengan cuidado con lo que dicen de vanessa

va a explotar toda la escuela

Cuídense a diretora los insetore la secretaria

Tengan mucho cuidado sino quieren prolbbemas (sic)”.

Policía Científica hizo el relevamiento correspondiente en el salón donde fue hallada la carta, incluyendo la toma de huellas dactilares.

La institución está ubicada sobre la calle Ingeniero Andreoni esquina Magallanes, lindera al Polideportivo de Chuy. El lugar fue acordonado por policías de la Seccional 5.ª para el trabajo de Bomberos, Científica y personal de Investigaciones. También acudieron efectivos de Tránsito.