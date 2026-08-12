Comienza a restablecerse la energía eléctrica en Chuí tras cinco días sin servicio por el ciclón extratropical

En la noche de este martes comenzó a restablecerse el servicio de energía eléctrica en Chuí y Santa Victoria, luego de cinco días de interrupción provocados por los daños que dejó el ciclón extratropical en el sur de Brasil.

Las empresas CEEE Equatorial, encargada del suministro eléctrico, y AXIA Energia continúan trabajando en la reconstrucción de las 26 torres de transmisión dañadas sobre Laguna Merín: 24 pertenecen a AXIA Energia y dos a CEEE Equatorial.

Estas estructuras forman parte del sistema que abastece de electricidad a Chuí, Barra de Chuí y Santa Vitória do Palmar.

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Según informaron las empresas brasileñas, unos 90 profesionales participan de los trabajos, que incluyen el uso de retroexcavadoras, motos acuáticas, equipos para trabajar en aguas frías y maquinaria pesada. También se incorporó una barcaza que funciona como plataforma de apoyo para las tareas.

Los trabajos se han visto afectados por las condiciones meteorológicas: los fuertes vientos registrados en la zona impidieron el lunes que el helicóptero utilizado en la operación pudiera elevar e instalar las estructuras de forma segura.

Videos cedidos a Subrayado.

“Las empresas se solidarizan con los clientes que siguen experimentando interrupciones y reitera que los equipos permanecen movilizados las 24 horas del día para atender las solicitudes de servicio lo más rápido posible”, señaló CEEE en un comunicado.

El corte comenzó entre las 18:00 y las 19:00 del jueves, cuando regía una alerta roja del Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (Inmet) para el estado de Río Grande del Sur. Según informó Subrayado este martes, unos 40.000 clientes de CEEE fueron afectados.

El ciclón extratropical provocó intensas lluvias y estuvo asociado a la formación de un tornado entre Pedro Osório y Arroio Grande, en el sur del estado. Se registraron ráfagas de hasta 90 km/h en Santa Vitória do Palmar y de 132 km/h en Porto Alegre, lo que provocó daños en distintos puntos de la red eléctrica.

La línea de transmisión abastece a Santa Vitória do Palmar y Chuí, en el extremo sur de Río Grande del Sur.

En Chuí, algunos comercios que decidieron abrir sus puertas funcionaron estos días sin electricidad y solo algunos contaban con generadores particulares para mantener la actividad.

Mientras tanto, del otro lado de la avenida principal, en Uruguay, el suministro eléctrico funcionó con normalidad durante todo el temporal.