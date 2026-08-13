Un importante ataque a tiros se registró en la noche de este miércoles en Achar esquina Las Flores, en el barrio Manga en Montevideo. Una casa resultó con varios impactos.
Delincuentes dispararon más de 40 veces frente a una casa en Manga donde había dos jóvenes
La Policía ubicó, al menos, 40 casquillos de calibre 9 milímetros en la calle. Los jóvenes que estaban en el interior de la vivienda resultaron ilesos.
Pese al ataque, dos jóvenes de 18 y 25 años que se encontraban en el interior de la vivienda, resultaron ilesos.
La Policía recibió un llamado al 911 por disparos y, al concurrir al lugar, tomó conocimiento de la situación. En la calle, los efectivos hallaron al menos 40 casquillos de pistola 9 milímetros, informaron fuentes de la Policía a Subrayado.
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La Policía Científica hizo el relevamiento correspondiente en la escena, a fin de ubicar a los responsables, que permanecen prófugos. También se busca establecer las circunstancias.
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