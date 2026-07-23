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SE HICIERON PASAR POR ÉL

Utilizaron la imagen del abogado Casás para estafar a una mujer mediante el cuento del tío; le robaron USD 15.000

La mujer de 71 años recibió una llamada que daba cuenta que su hijo había matado una persona en un siniestro y que necesitaba el dinero para la defensa.

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Una mujer fue estafada en USD 15.000 bajo la modalidad del cuento del tío; los delincuentes utilizaron la imagen del abogado penalista Pablo Casás y se hicieron pasar por él.

Los estafadores pusieron la foto de Casas en el WhatsApp y llamaron a una mujer de 71 años que estaba en su casa de Parque Rodó.

Le dijeron que su hijo había matado una persona en un siniestro de tránsito y que necesitaba dinero para llevar adelante la defensa.

Foto: Subrayado.
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La mujer les respondió que no tenía plata y de inmediato le hicieron una videollamada donde salía la cara del abogado. Los delincuentes le pidieron que mostrara qué tenía de valor para ver cómo podía pagar. Al mostrar una joyas, le dijeron que un intermediario iba en busca de ellas.

Un hombre en moto llegó al domicilio de la mujer y ella le entregó las joyas, valuadas en USD 15.000.

El abogado comentó a Subrayado que no es la primera vez que ocurre esto con su imagen y que radicó la denuncia.

La Policía investiga el caso.

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