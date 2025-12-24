RECIBÍ EL NEWSLETTER
EMPRESAS PÚBLICAS

UTE y Antel definieron aumento de tarifas para el 2026 y el Poder Ejecutivo analizará los informes de las empresas

Desde Antel definieron un incremento de 3,5%, mientras que en UTE establecieron un ajuste general promedio de 4%.

Las empresas públicas UTE y Antel elaboraron sus respectivos informes con la proyección del aumento de tarifas a partir del primero de enero. Ahora el Poder Ejecutivo resolverá al respecto.

El próximo primero de enero habrá un ajuste en las tarifas públicas. Por este motivo los directorios de las empresas realizan sus respectivos informes para enviarle al Ejecutivo.

En relación a UTE se piensa en ajustes diferenciados según la modalidad de consumo. Las tarifas residenciales tendrán un ajuste promedio del 3,3%, ubicándose por debajo del promedio general del 4%.

Se anuncia que el impacto para la tarifa residencial simple será bajo, siendo un ajuste del 2,93%, alcanzando a mas de un millón de clientes.

Mientras tanto, las tarifas no residenciales se ajustarán en el entorno del 4% en función de los costos relativos de cada categoría de consumo.

El directorio de Antel resolvió un aumento promedio del 3,5% para sus tarifas alcanzando tanto a los planes de datos móviles para celulares como a los servicios de internet en hogares.

Los usuarios de telefonía móvil y servicios de internet verán ajustados sus planes mensuales en una proporción inferior al crecimiento general de precios esperado para el próximo año. Ambas propuestas fueron enviadas al Poder Ejecutivo, que deberá analizarlas y aprobarlas para que entren en vigencia a partir de enero de 2026.

