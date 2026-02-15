UTE invertirá USD 24 millones en Maldonado; priorizará el mantenimiento de la infraestructura eléctrica

UTE anunció una inversión de 24 millones de dólares destinada a fortalecer la infraestructura eléctrica de Maldonado , con prioridad en las tareas de mantenimiento.

Desde el ente estatal aseguraron que cuentan con la capacidad necesaria para cubrir la demanda actual del departamento.

El vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, dijo a Subrayado que habrá obras grandes. "Vamos a atacar principalmente Ocean Park, es un lugar que tiene reiteradas veces algunos problemas", indicó.

Bentancor señaló que entienden que deben mejorar el mantenimiento de la red y las nuevas instalaciones y nuevos clientes.

"Nosotros no tenemos un problema de que no podamos cubrir la demanda hoy (...) los problemas que tuvimos fueron casos puntuales", dijo.

El jerarca comentó que piensan invertir USD 1.800.000 en todo el país.