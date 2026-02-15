Un joven recibió 5 disparos en su pierna derecha. El ataque a balazos tuvo lugar en la tarde de este domingo en el barrio Malvín Norte.
Joven de 23 años fue atacado a balazos en Malvín Norte: recibió 5 disparos en una pierna
El periodista de Subrayado, Miguel Chagas, informó desde la escena que el joven se encuentra internado estable en el Hospital Pasteur.
El periodista de Subrayado, Miguel Chagas, informó desde la escena que el joven de 23 años dijo a la Policía que había ido a visitar a su abuela cuando fue atacado.
información primaria indica que lo llamaron por su nombre y le dispararon.
Seguí leyendo
Joven de 18 años fue baleado en el pecho por delincuentes que le robaron la moto, los championes y la billetera
Se encuentra internado estable en el Hospital Pasteur. Cuenta con antecedentes por hurto.
En el lugar trabaja personal de Policía Científica y de la Guarda Republicana.
Temas de la nota
Lo más visto
KIYÚ-SAN JOSÉ
Conductor alcoholizado chocó a una moto y mató a dos personas; los cuerpos fueron encontrados a metros del lugar
HASTA LA HORA 14.00
Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para 7 departamentos
SERIOS INCIDENTES EN CONTROL POLICIAL
Insultos y pedreas a la Policía en Piedras Blancas: efectivo mordido por un perro, mujer detenida y moto incautada
PARO CARDÍACO
Luto en el Carnaval de Melo: director de Escuela de Samba, Javier Andrade, murió luego del desfile
SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL
Dejá tu comentario