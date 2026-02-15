RECIBÍ EL NEWSLETTER
Joven de 23 años fue atacado a balazos en Malvín Norte: recibió 5 disparos en una pierna

El periodista de Subrayado, Miguel Chagas, informó desde la escena que el joven se encuentra internado estable en el Hospital Pasteur.

El periodista de Subrayado, Miguel Chagas, informó desde la escena que el joven de 23 años dijo a la Policía que había ido a visitar a su abuela cuando fue atacado.

información primaria indica que lo llamaron por su nombre y le dispararon.

En el lugar trabaja personal de Policía Científica y de la Guarda Republicana.

