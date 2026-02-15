Joven de 23 años fue atacado a balazos en Malvín Norte: recibió 5 disparos en una pierna

Un joven recibió 5 disparos en su pierna derecha. El ataque a balazos tuvo lugar en la tarde de este domingo en el barrio Malvín Norte.

El periodista de Subrayado, Miguel Chagas, informó desde la escena que el joven de 23 años dijo a la Policía que había ido a visitar a su abuela cuando fue atacado.

información primaria indica que lo llamaron por su nombre y le dispararon.

Se encuentra internado estable en el Hospital Pasteur. Cuenta con antecedentes por hurto. En el lugar trabaja personal de Policía Científica y de la Guarda Republicana. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2023160620258832608&partner=&hide_thread=false #AHORA | Ataque a balazos en Malvín Norte: joven recibió 5 impactos de bala en una pierna. Los detalles con @miguechagas pic.twitter.com/H7voMiZ6Uy — Subrayado (@Subrayado) February 15, 2026