HASTA LA HORA 14.00

Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para 7 departamentos

El fenómeno que rige hasta la hora 14.00 podrá ocasionar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

nuboso-tormenta-cielo

Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes.

En zonas de tormentas podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

advertencia amarilla de inumet por tormentas puntualmente fuertes en varias localidades del este
Advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes en varias localidades del este

Las principales localidades afectadas son:

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

Flores: Todo el departamento.

Florida: Capilla del Sauce, Florida, Goñi, La Cruz, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Chapicuy, Constancia, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Piedras Coloradas, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta, El Ombú, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro y Villa María.

Salto: Albisu, Campo de Todos, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Puntas de Valentín, Salto, San Antonio y Termas del Daymán.

Tacuarembó: Achar, Cerro Chato, Cuchilla de Peralta, Curtina, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.

