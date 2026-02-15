Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para 7 departamentos

Meteorología emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes ; el fenómeno rige hasta la hora 14.00.

Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes.

En zonas de tormentas podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Las principales localidades afectadas son:

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

Flores: Todo el departamento.

Florida: Capilla del Sauce, Florida, Goñi, La Cruz, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Chapicuy, Constancia, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Piedras Coloradas, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta, El Ombú, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro y Villa María.

Salto: Albisu, Campo de Todos, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Puntas de Valentín, Salto, San Antonio y Termas del Daymán.

Tacuarembó: Achar, Cerro Chato, Cuchilla de Peralta, Curtina, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.