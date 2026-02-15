Insultos y pedreas a la Policía en Piedras Blancas: efectivo mordido por un perro, mujer detenida y moto incautada

Un control policial en el barrio Piedras Blancas terminó con serios incidentes; un Policía fue mordido por un perro, una mujer fue detenida y una moto incautada.

Los incidentes se registraron en Leandro Gómez y Roberto Ibáñez. Según el parte policial al que accedió Subrayado, personal que realizaba un control de rutina, correspondiente a la Operación Ñandubay se aprestaba a incautar una moto que circulaba sin la documentación correspondiente.

Fue en ese contexto, que en determinado momento, los vecinos comenzaron a lanzar piedras contra la Policía. Y a los pocos minutos todo se salió de control, al punto que los agentes tuvieron que pedir apoyo.

Se utilizó munición no letal para contener la situación y se procedió a la detención de la mujer que circulaba en la moto, una Yumbo 110 cc, además de la incautación del birrodado.

Los disturbios dejaron un funcionario policial lesionado. Personal médico le diagnosticó además de diferentes golpes, la mordedura de una perro en el brazo derecho.