Desde este domingo habrá nueve nuevos puntos de control para vehículos de carga en Montevideo

En total, serán 23 los puntos de fiscalización con restricciones para la circulación de estos vehículos de carga y forma parte de las medidas que la comuna viene implementando en busca de fortalecer la seguridad vial y promover el uso responsable del espacio público.

A partir del domingo 15 de febrero quedarán operativos nueve puntos nuevos que fiscalizarán a través de cámaras que los vehículos de carga con peso bruto máximo autorizado mayor a 24 toneladas tengan el permiso de circulación correspondiente para la zona, informó la Intendencia de Montevideo.

Los nueve puntos nuevos son: Carlos María Ramírez y Egipto, Agraciada y San Martín, 8 de Octubre y Batlle y Ordóñez, Ferrer Serra y Acevedo Díaz, bulevar España y Benito Blanco, avenida Italia y Avelino Miranda, Minas y Guayabos, Colonia y Fernández Crespo y Goes entre bulevar Artigas y Duvimioso Terra.

La cámara detectará la matrícula del vehículo de carga y el sistema verificará si cuenta con el permiso correspondiente. En caso de no tenerlo, se derivará el caso al Centro de Gestión de Movilidad para que el personal inspectivo valide la sanción correspondiente.

La comuna por a disposición las siguientes vías de comunicación para consultas. La Unidad de Logística funciona de 8 a 14 horas, por el teléfono 1950 4582 o mediante correo electrónico a [email protected].

