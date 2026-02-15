Conductor alcoholizado chocó a una moto y mató a dos personas; los cuerpos fueron encontrados a metros del lugar

Un conductor alcoholizado chocó a una moto y murieron dos personas; el siniestro de tránsito fatal tuvo lugar sobre la madrugada del sábado en la intersección de las calles Ibirapitá y Coiguá, en el balneario Kiyú , en el departamento de San José.

La Policía fue alertada mediante un llamado al 911 sobre un siniestro que involucraba a un auto y a una moto. Según información policial, el automóvil circulaba por calle Ibirapitá en sentido opuesto al birrodado y, por causas que se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron de frente.

Una emergencia móvil arribó al lugar y encontró a unos 20 metros del auto al conductor de la moto sin signos vitales. En un descampado cercano, fue encontrada la acompañante ya sin vida.

Seguí leyendo Luto en el Carnaval de Melo: director de Escuela de Samba, Javier Andrade, murió luego del desfile

Al arribo de los efectivos policiales el conductor del auto permanecía en la escena, se le practicó la prueba de espirometría y el resultado fue positivo

El caso pasó a manos de Fiscalía que dispuso, entre otras medidas, la detención del conductor del auto.

En el lugar trabajó personal de la Seccional 7° y Policía Científica que realizó el relevamiento de la escena para el avance de la investigación.