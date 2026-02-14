RECIBÍ EL NEWSLETTER
LÍNEA 169 DE CUTCSA

Incidente en un ómnibus: pasajero pretendió pagar el boleto con $500 y, como el conductor no tenía cambio, lo golpeó

El hecho ocurrió a bordo de una unidad de la línea 169 de Cutcsa a la altura de General Flores y Honduras. El agresor está detenido a disposición de la Fiscalía.

cutcsa-buses-horarios.jpg

Un hombre de 27 años fue detenido después de golpear al conductor de un ómnibus luego de intentar pagar el boleto con 500 pesos. El incidente ocurrió este sábado a bordo de una unidad de Cutcsa de la línea 169.

A la altura de General Flores y Honduras, el conductor detuvo el vehículo y llamó a la Policía. A la llegada de los efectivos, narró que minutos antes el pasajero abordó el ómnibus e intentó pagar el boleto con 500 pesos. En ese momento, le dijo que no tenía cambio.

Es así que el hombre comenzó a insultar al chofer, le sacó las llaves del vehiculó y le dio un golpe de puño. El agresor fue detenido y trasladado a una dependencia policial. Permanece a disposición de la Fiscalía.

En tanto, el conductor fue asistido por una emergencia médica que le diagnosticó traumatismo facial y le dio de alta en el lugar.

