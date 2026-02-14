Incidente en un ómnibus: pasajero pretendió pagar el boleto con $500 y, como el conductor no tenía cambio, lo golpeó

Un hombre de 27 años fue detenido después de golpear al conductor de un ómnibus luego de intentar pagar el boleto con 500 pesos. El incidente ocurrió este sábado a bordo de una unidad de Cutcsa de la línea 169.

A la altura de General Flores y Honduras, el conductor detuvo el vehículo y llamó a la Policía. A la llegada de los efectivos, narró que minutos antes el pasajero abordó el ómnibus e intentó pagar el boleto con 500 pesos. En ese momento, le dijo que no tenía cambio.

Es así que el hombre comenzó a insultar al chofer, le sacó las llaves del vehiculó y le dio un golpe de puño. El agresor fue detenido y trasladado a una dependencia policial. Permanece a disposición de la Fiscalía.

En tanto, el conductor fue asistido por una emergencia médica que le diagnosticó traumatismo facial y le dio de alta en el lugar.