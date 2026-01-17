UTE deslindó responsabilidad en la falla del juego Caída Libre del Parque Rodó, el día de su inauguración

La Torre de Caída Libre del Parque Rodó quedó trancada el miércoles a las 22 horas, en la jornada de inauguración de la nueva atracción.

Desde la administración del parque, Pablo Lotito, explicó a Subrayado que el inconveniente no se debió a una falla del juego, sino a un problema vinculado al suministro eléctrico. Según afirmó, no fue falla del juego sino falla de UTE por la llave utilizada. Indicó que, por la cantidad de horas de uso y el peso, la llave no dio abasto y debió ser cambiada.

Ante esto, UTE emitió un comunicado en el que realizó algunas precisiones sobre lo ocurrido. Desde la empresa, se indicó que el juego se alimenta de un suministro eléctrico que ya estaba activo y que también es utilizado para el funcionamiento del juego Kamikaze. "Dicho suministro contaba con una baja potencia contratada, adecuada para el funcionamiento de ese juego", se informó.

UTE indicó que en setiembre de 2024, el técnico instalador contratado por el propietario del juego solicitó un aumento de potencia que era superior al doble de la que había sido contratada, lo implicaba obras de UTE en la red de distribución y la adecuación del puesto de medida y de las instalaciones internas, a cargo del instalador.

Desde la empresa estatal, se informó que las obras fueron realizadas y en mayo de 2025 se notificó de las mismas, pero quedaba pendiente la intervención del técnico instalador para culminar el proceso, "lo cual no ocurrió antes de la inauguración del juego".

"El titular del suministro estaba en conocimiento de que el aumento de potencia no se había concretado, ya que el contrato correspondiente no había sido firmado y la facturación continuaba realizándose por la potencia original", aseguró UTE.

Tras el incidente, los técnicos de la empresa estatal realizaron las mediciones correspondientes y constataron que el consumo real de la Torre de Caída Libre y Kamikaze excedía ampliamente la potencia contratada originalmente y era insuficiente.

"La situación registrada no estuvo asociada a una falla del suministro eléctrico de UTE, sino a la falta de finalización del trámite de aumento de potencia y a la ausencia de pruebas y verificaciones técnicas previas a la puesta en funcionamiento del juego", se expresó en el comunicado.

En forma transitoria tras el hecho, UTE instaló una llave sobredimensionada para proteger la instalación y brindar las garantías de seguridad necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de los juegos, mientras se avanza en la formalización del nuevo contrato.

"Concluimos que el juego fue puesto en funcionamiento sin que estuvieran dadas las condiciones técnicas y contractuales necesarias. Por este motivo, UTE no es responsable por las fallas ocurridas, asociadas a la falta de verificación del trámite de aumento de potencia, a las tareas técnicas a cargo del instalador del cliente y a una estimación insuficiente de la demanda eléctrica requerida", concluyó.