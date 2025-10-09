RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRECIOS FRONTERIZOS

La diferencia de precios entre Salto y Concordia volvió a ampliarse y alcanzó el 35% en setiembre

En alimentos y bebidas no alcohólicas, el rubro que representa a la mitad de la canasta de 60 artículos relevada, la diferencia llega al 30%.

comercio-gente-concordia-carrefour.jpg

La diferencia de precios entre Salto y Concordia alcanzó el 35% en setiembre, según el Indicador de Precios Fronterizos elaborado por el Observatorio Económico del Campus Salto de la Universidad Católica del Uruguay.

En alimentos y bebidas no alcohólicas, el rubro que representa a la mitad de la canasta de 60 artículos relevada, la diferencia llega al 30%. El informe destaca que el jamón cocido y el yogurt están más caros en Argentina y casi el 60% de los artículos la diferencia de precios es menor al 50%, un tercio entre 50 y 100% y un artículo: los postres en polvo, la diferencia es de 228,7%.

En bebidas alcohólicas y tabaco, la brecha alcanza el 57%. La mayor diferencia se dio en el vino con 148%, seguido por los cigarrillos con 66%, en cervezas casi 23% y en whisky, 6%.

banco central baja medio punto la tasa de interes ante el descenso de la inflacion
Seguí leyendo

Banco Central baja medio punto la tasa de interés ante el descenso de la inflación

En el rubro prendas de vestir y calzado, se invierte la relación de diferencia de precios del último año, y Salto se vuelve más caro que Concordia, pero los jeans tanto de mujeres como los de los hombres están más baratos en Uruguay.

En productos del hogar, se registró un leve descenso de la brecha de precios, que en setiembre alcanzó el 33%, aunque las toallas y las sábanas continúan más caras en Concordia.

En cuanto a los combustibles, la diferencia de precios volvió a ampliarse. En el caso de la nafta súper, fue de 19% y si no se considerara el descuento de Imesi esa brecha aumentaría al 83%. Respecto al gasoil, el precio es 13% superior en Salto, donde también las cubiertas presentaron un costo levemente más alto.

En comidas fuera del hogar, la diferencia de precios continúa aumentando y alcanzó el 72%.

En bienes diversos, hubo una leve modificación en la brecha que se ubicó en 66% en promedio, pero fue de 123% en desodorante, 83% en champú, 50% en pasta dental, 27% en jabón de tocador y 44% en papel higiénico.

Informe SET25

Temas de la nota

Lo más visto

Culminan los trámites de habilitación y comienza la venta al público de la llamada droga mágica para adelgazar
OZEMPIC EN URUGUAY

Culminan los trámites de habilitación y comienza la venta al público de la llamada "droga mágica para adelgazar"
PATRONAL APLICA CARNÉ POR PUNTOS

Taxista protagonizó incidente de tránsito y fue derivado a un curso "para mejorar en el manejo de la ira"
INDDHH CONSTATÓ OMISIONES 

"No hemos tenido paz pensando que era evitable", dijo madre de Milagros Chamorro
MONTEVIDEO

Jerarca explicó nuevas medidas de no estacionar ni detenerse en lugares controlados con cámaras
AMBOS CON PRISIÓN

Policía retirado y su hijo fueron imputados por el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero

Te puede interesar

Penadés en audiencia judicial, setiembre. Foto: Subrayado. video
NUEVA INSTANCIA JUDICIAL

Gustavo Penadés seguirá en prisión preventiva: para la jueza tuvo un "acercamiento intimidante" a un testigo
Soledad Suárez afirmó que Penadés hace exhibición de poder y que resulta obviamente intimidatorio para víctimas video
Policiales

Soledad Suárez afirmó que Penadés hace "exhibición de poder" y que "resulta obviamente intimidatorio" para víctimas
Es un disparate, dijo abogada de Penadés tras negativa de prisión domiciliaria
NUEVA INSTANCIA JUDICIAL

"Es un disparate", dijo abogada de Penadés tras negativa de prisión domiciliaria

Dejá tu comentario