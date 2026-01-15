UTE advierte por estafa digital que utiliza la imagen del presidente Yamandú Orsi y de su presidenta, Andrea Cabrera

UTE advierte a la población sobre la circulación de un intento de estafa digital en la que se utiliza la imagen del presidente Yamandú Orsi y de la presidente del ente, Andrea Cabrera Russi.
A través de redes sociales, el ente estatal informó que la maniobra delictiva promete un beneficio mensual a partir de una inversión inicial.
"UTE no realiza inversiones financieras ni ofrece bonificaciones, premios o descuentos fuera de sus canales oficiales", indica el comunicado.
UTE estima que en las próximas horas quedarán restablecidos todos los servicios afectados por el temporal
Y agrega: "Nunca brindes datos personales ni realices transacciones frente a solicitudes que provengan de canales distintos a los institucionales. Te invitamos a visitar nuestro portal corporativo con más información sobre amenazas digitales".
