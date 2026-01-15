RECIBÍ EL NEWSLETTER
MANIOBRA DELICTIVA

UTE advierte por estafa digital que utiliza la imagen del presidente Yamandú Orsi y de su presidenta, Andrea Cabrera

A través de redes sociales, el ente estatal informó que la maniobra delictiva promete un beneficio mensual a partir de una inversión inicial.

X: UTE

X: UTE

UTE advierte a la población sobre la circulación de un intento de estafa digital en la que se utiliza la imagen del presidente Yamandú Orsi y de la presidente del ente, Andrea Cabrera Russi.

A través de redes sociales, UTE informó que la maniobra delictiva promete un beneficio mensual a partir de una inversión inicial.

"UTE no realiza inversiones financieras ni ofrece bonificaciones, premios o descuentos fuera de sus canales oficiales", indica el comunicado.

ute estima que en las proximas horas quedaran restablecidos todos los servicios afectados por el temporal
Seguí leyendo

UTE estima que en las próximas horas quedarán restablecidos todos los servicios afectados por el temporal

Y agrega: "Nunca brindes datos personales ni realices transacciones frente a solicitudes que provengan de canales distintos a los institucionales. Te invitamos a visitar nuestro portal corporativo con más información sobre amenazas digitales".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/utecomunicacion/status/2011857873098199484&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

Rige una advertencia por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos
INUMET

Rige una advertencia por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos
METEOROLOGÍA

Rige actualización por tormentas puntualmente fuertes para cuatro departamentos
video

El juego Caída libre del Parque Rodó quedó trancado el día de la inauguración: la explicación
testimonios

Primeras horas de multas en el Solo Bus: choferes de ómnibus ven cambios en avenida Italia y particulares dicen que respetan
MONTEVIDEO

Peluquería atendió clientes en la vereda tras estar sin luz desde el lunes en Punta Carretas

Te puede interesar

MSP detectó un caso de sarampión en Montevideo, asociado a una persona de Chile que estuvo en Uruguay
SALUD PÚBLICA

MSP detectó un caso de sarampión en Montevideo, asociado a una persona de Chile que estuvo en Uruguay
Homicidio en el Marconi: un hombre de 29 años fue asesinado tras recibir varios disparos de arma de fuego video
TRES ANTECEDENTES PENALES

Homicidio en el Marconi: un hombre de 29 años fue asesinado tras recibir varios disparos de arma de fuego
Nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
AFECTA 9 DEPARTAMENTOS

Nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Dejá tu comentario