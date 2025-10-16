Usuaria de ASSE agredió a médica con una llave en el cuello; la mujer pidió disculpas: "no es la manera para pedir auxilio"

Una usuaria de la policlínica Monterrey de ASSE en Paso Carrasco amenazó a una médica en el centro de salud al colocarle una llave en el cuello.

La delegada sindical de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Laura Marengo, indicó que la usuaria es conocida por el personal. La mujer ingresó al centro de salud, tomó a la funcionaria del cuello y le incrustó la llave. Estaba muy nerviosa y a los gritos pedía ser vista por un psiquiatra.

Marengo afirmó que la médica y el equipo de enfermería estuvieron durante la semana pasado realizando las gestiones para que la mujer pudiera recibir la atención que requería.

Tras lo ocurrido, los trabajadores se retiraron del centro de salud y realizaron un paro, pero el servicio de emergencia quedó funcionando con guardia gremial. "Son situaciones que estamos viviendo continuamente", aseguró.

La médica agredida se recupera del mal momento sufrido. Permanece por estos días resguardada en su domicilio junto a su familia.

Stella Valenzuela es la usuaria que protagonizó la agresión a la médica. La mujer se manifestó "muy arrepentida" por lo ocurrido con la profesional a la que conoce desde hace años y pidió disculpas a todo el personal de salud. "Es una superprofesional", indicó.

Valenzuela aseguró que siempre fue muy bien tratada en la policlínica y que en el momento de la agresión necesitaba que un psiquiatra le salvara la vida. "Temía, porque estaba muy desbordada, demasiado desbordada y temía por mi vida", contó la mujer que ya había tenía un episodio de autoeliminación por un desborde emocional.

"Al llegar, creo que todo lo emocional me hizo perder el control. Entiendo que no es la manera de llegar para pedir auxilio", recordó.