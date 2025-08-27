Dos condenados en caso del grupo de Whatsapp en el que intercambiaban material de explotación sexual infantil

Fueron condenados los dos hombres detenidos este martes por un caso en el que intercambiaban material de explotación sexual infantil en un grupo de Whatsapp con 158 personas.

Los delitos por los que se los condenó son por almacenamiento de material de explotación sexual infantil, a una pena de 18 meses de prisión efectiva, informó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech.

Las detenciones se produjeron en el marco de cuatro allanamientos, parte del operativo Garaza 2, que se llevó adelante entre 15 países americanos.

El objeto de la operación era "desarticular la rama uruguaya, de un grupo de Whastsapp que tenía por objeto el intercambio de imágenes y videos de contenido de explotación sexual infantil”, señala el comunicado de Fiscalía del martes. Eran 158 personas las que estaban en el grupo, con personas de toda América, aclararon y se presume que cinco eran de Uruguay, por lo que se realizaron los allanamientos.

En Uruguay, la investigación está a cargo de la fiscal Verónica Bujarín, que trabaja en conjunto con la Unidad Especializada en Ciber Criminalidad de Interpol. En los allanamientos se incautaron celulares y otros aparatos electrónicos.

“Los reportes provienen de la Organización NCEMEC , que logra captar en el ciberespacio, personas que están dedicadas a la difusión de material de contenido de explotación sexual infantil. Una vez lograda la información, y por convenios internacionales de colaboración, se deriva a los diferentes Países para su investigación específica”, agrega el comunicado.

Entre febrero de 2024 y la fecha, la Fiscalía de Delitos Sexuales de 5º Turno logró al menos 25 condenas de delitos de esta índole. También en algunos casos “se ha podido rescatar a las víctimas, porque a raíz de los reportes referidos y el trabajo de la Unidad de Ciber Crimen, se pudo determinar que ciertas victimas mantenían un vinculo familiar y eran sometidas también a abuso sexual.”, indica el comunicado.