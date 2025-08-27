Imputaron a Penadés por violencia privada por hecho de 2014; defensa accederá a celulares de Romina Celeste y Paula Díaz

La jueza penal Marcela Vargas resolvió este miércoles dar lugar al pedido de la defensa del exsenador del Partido Nacional, Gustavo Penadés , de acceder al contenido de los celulares de Romina Celeste y Paula Díaz , que fueron incautados en oportunidad de la denuncia contra el entonces candidato a la Presidencia, Yamandú Orsi.

Además, este miércoles, se amplió la formalización con respecto a Penadés por un delito de violencia privada por un hecho ocurrido en 2014. La defensa apeló.

La Fiscalía de Delitos Sexuales de 3º turno, a cargo de la fiscal Isabel Ithurralde, entendió que no correspondía permitir el acceso al contenido completo de los teléfonos móviles, al considerar que eso vulnera la intimidad de las víctimas, y accedió a que se releven únicamente los mensajes de WhatsApp de Celeste y Díaz con las víctimas de la causa que derivaron en la imputación de Penadés por delitos sexuales contra menores de edad.

Seguí leyendo Una mujer murió tras sufrir una descompensación y un paro cardiorrespiratorio en un Centro de Evacuación

Vargas resolvió hacer lugar al acceso a los chats de Whatsapp preservando expresamente cualquier elemento que pueda identificar a las víctimas y acotados al año 2023, informó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech.

Penadés fue imputado el 10 de octubre de 2023 con prisión preventiva por 22 delitos de índole sexual contra menores de edad.

El 5 de febrero de 2025, la Justicia dispuso que pasara a cumplir con arresto domiciliario total y la colocación de tobillera electrónica, pero una semana después el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º turno revocó la decisión y Penadés volvió a la cárcel.

El 14 de mayo se amplió la imputación por reiterados delitos de violación, corrupción de menores y atentado violento al pudor por cuatro nuevas víctimas.

Este miércoles, el exsenador fue imputado además por violencia privada por un hecho registrado en 2014.