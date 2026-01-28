Uruguayo residente en Estados Unidos sobre tormenta de nieve: "Me hizo acordar mucho a la pandemia", dijo

Sebastián López, uruguayo residente en Estados Unidos dialogó con Subrayado sobre la tormenta de nieve que azotó el país y sus consecuencias.

"Me hizo acordar mucho a la pandemia. Viviendo acá el domingo era como que toda la ciudad se vuelve un poco más unida. Se suponía que tenías que mantenerte adentro, pero para los new yorkers es difícil, estaban todos en la calle. Gente con el snowboard, gente con el sky tirado desde el auto y esa sensación de los supermercados desabastecidos muy parecido a lo que era el covid", contó.

Sebastián dijo que toda la ciudad estaba muy preparada, como los camiones tirando sal e intentando mover la nieve.

Las autoridades neoyorkinas preveían una gran nevada para el pasado domingo y exhortaron a la población a tomar las precauciones correspondientes.

Rememorando lo que pasó en el año 2020, los supermercados se desabastecieron en pocas horas, mientras que las personas que podían hacerlo, salían a disfrutar de los espacios al aire libre.

Una treintena de personas murieron en los estados afectados por el frío, y las autoridades manifiestan preocupación por las personas en situación de calle.

"Cuando salí a pasear había algunos prendiendo un fuego, intentando calentarse en la calle y muchos rescatistas intentando llevarlos a los shelters para protegerlos, pero creo que es bastante difícil en la ciudad que la gente quiera irse a un shelter, los tienen que convencer", relató Sebastián.

A raíz de la tormenta, miles de vuelos fueron cancelados e incluso los aeropuertos fueron cerrados.

"Había muy pocas autos moviéndose en la ciudad, estaba como muy vacío todo, incluso hasta hoy sigue estando bastante vacío", agregó.

Lentamente la ciudad va volviendo a la normalidad, mientras se prepara para otra nevada el próximo fin de semana.