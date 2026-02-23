Uruguayo en México: "Es hora tras hora, vamos a ir sabiendo cómo reaccionar; el gobierno exhortó a no salir de casa"

Dardo Pérez, es un uruguayo que vive en Guadalajara, México y contó a Subrayado la experiencia de vivir en una ciudad en alerta tras la muerte de líder narco "El Mencho" Oseguera, que generó respuesta de comandos.

"Ayer empezó tristemente a las nueve de la mañana lo de un bus de transporte público que los toman, bajan a la gente y lo prenden fuego, y los atraviesan en la calle, pero lo triste es que a eso estamos acostumbrados, eso es lo más triste", expresó. Y añadió: "Es hora tras hora, lo que a vamos a ir sabiendo cómo reaccionar".

Dardo comentó que luego de que varios ómnibus fueron prendidos fuego, llega la noticia de que una estación de servicio está en llamas y posteriormente, las tiendas de conveniencia en la misma situación y coches particulares.

"Bajaban a los dueños de los autos y los prendían fuego y tapaban calles, igual en las carreteras o en la periferia de la ciudad los trailers", indicó.

En lo que respecta a los vuelos y aeropuertos, Dardo dijo que hubo problemas en Puerto Vallarta y Guadalajara. "Hubo incidentes y vi muchísimos vuelos cancelados tanto de salidas como de llegadas", destacó.

Según manifestó, el gobierno exhortó a la población a no salir de casa. "Los uruguayos se quedaron todos en casa. Empezaron a acaparar pascualina, tortas fritas, tomar mate y tomárselo con calma. Tenemos un grupo de WhatsApp que somos alrededor de 65 uruguayos y ahí pasaron reporte de que estaban todos bien", contó.

El gobierno anunció también que no se dictarán clases y que el mercado de abasto de Guadalajara (segundo más importante del país) cerró sus puertas.

"Hoy está cerrado al igual que el 95% de los almacenes, tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia, todo está cerrado", relató.