NEMESIO OSEGUERA, "EL MENCHO"

Cancillería recomienda a uruguayos en México seguir instrucciones de seguridad tras violencia por la muerte del capo narco

México está en alerta máxima por violencia extrema tras la muerte del capo narco Nemesio Oseguera en un operativo de seguridad. Un centenar de uruguayos viven en la zona de mayor conflicto.

Violencia en México. Cancillería recomienda a uruguayos seguir medidas de seguridad que toma el gobierno mexicano. Foto: AFP

La Cancillería de Uruguay informa este lunes que hay un centenar de uruguayos viviendo en la zona de mayor conflicto de México, donde el fin de semana, en un megaoperativo de seguridad, murió el capo narco más buscado: Nemesio Oseguera, alias “el Mencho”.

Según informa la Cancillería, el consulado general de Uruguay en ciudad de México trabaja en coordinación con el consulado en Jalisco para monitorear la situación de los uruguayos que viven en Puerto Vallarta y Guadalajara.

A estos compatriotas se les recomienda que sigan las medidas de seguridad tomó el gobierno de México en la zona, y que básicamente pasa por no salir a la calle.

Según informa la Cancillería, hasta el momento “no se ha reportado ningún compatriota solicitando asistencia”.

Las revueltas y hechos de violencia tras la muerte de Nemesio Oseguera, con incendios intencionales y balaceras en varias zonas, se cobraron la vida ya de al menos 14 personas, con decenas de heridos.

“El Mencho” era el narco más buscado por México y Estados Unidos, líder de Cártel Jalisco Nueva Generación.

