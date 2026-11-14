El uruguayo Gonzalo Lorenzo y Losada, baleado durante un tiroteo registrado el jueves a un kilómetro y medio de la Casa Blanca en Washington, fue sometido a una intervención quirúrgica por un disparo en un brazo y en las últimas horas fue dado de alta.
Uruguayo baleado en tiroteo en Washington fue dado de alta
Gonzalo Lorenzo y Losada, que vive en Estados Unidos desde hace años con su familia, fue herido en un brazo en la zona de Logan Circle, cerca de la Casa Blanca, y fue operado.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, se indicó que personal de la Embajada de Uruguay en Estados Unidos, está en contacto con la familia para brindar la asistencia que sea necesaria.
Lorenzo y Lozada es oriundo de Rocha y desde hace años se encuentra radicado en Estados Unidos junto a su familia.
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Uruguayo baleado en tiroteo en Washington evoluciona favorablemente y será dado de alta en las próximas horas
El uruguayo fue uno de los cuatro heridos en el tiroteo registrado el jueves de mañana en la zona de Logan Circle, en Washington DC. Un hombre armado mató a una persona e hirió a otras cuatro antes de atrincherarse en su apartamento y quitarse la vida.
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