San Felipe y Santiago se corre este sábado en Montevideo con más de 8 mil inscriptos

Este sábado comenzará en la Rambla una nueva edición de la San Felipe y Santiago, la carrera de 10 kilómetros que cada año convoca a miles de atletas.

Para la edición 2026, se rediseñó el circuito, que cuenta con certificación internacional de World Athletics, con el fin de mejorar la fluidez, seguridad y el lucimiento del paisaje costero. Los corredores recorrerán zonas emblemáticas de la ciudad como Pocitos, Punta Carretas y las Canteras del Parque Rodó.

Este año más de 8 mil personas se inscribieron para participar. Esta tarde se entregaron kits en la Rural del Prado.

Pero también la carrera genera cambios en la movilidad de Montevideo. El circuito parte desde la Plaza Virgilio (rambla y Coimbra) y va por la senda sur de la rambla hacia la llegada en rambla y Bv. Artigas. Por este motivo, durante el sábado, de 7 a 22 horas, no se podrá estacionar en todo el circuito y en otros puntos clave.

Desde las 8 horas: Se corta la senda sur de Rambla Pte. Wilson desde Sarmiento hasta Errazquin. El corte se mantiene hasta la medianoche. El tránsito se desvía por la calle Sarmiento. Se permite el pasaje al Teatro de Verano y a los clubes de pesca en todo momento, accediendo desde Sarmiento.

Desde las 14 horas: Se corta la rambla al este desde Errazquin a Juan Mª Pérez. Se comienza a retirar los vehículos que continúen estacionados en el circuito; serán trasladados a lugares cercanos.

Desde las 15 horas: Se corta el resto del circuito desde Juan Mª Perez hacia la largada y también la senda norte de la rambla, desde Tabaré hasta Juan M° Sosa. Desvío por Tabaré hacia Bv. Artigas.

Desde las 18:30 horas: Corte por seguridad al momento de la largada: cierre de rambla senda hacia el oeste (desde Coimbra y Gral. Paz). Se libera cuando terminan de largar todos los corredores y los últimos hayan llegado a Rimac (19:30 aprox.).

De 07:00 a 22:00 h queda prohibido estacionar en:

Circuito de la carrera: senda sur de rambla O’ Higgins y Coimbra a Bv. Artigas.

Rambla República de México desde Ciudad de Guayaquil a Coimbra.

Senda norte de la rambla entre Bv. Artigas y Juan Mª Sosa.

Senda oeste de Bv. Artigas entre García Cortinas y rambla.

Se recomienda evitar la rambla el sábado 14 desde las 15 horas y utilizar Av. Italia como vía alternativa.